21:22 18.03.2026
"Спартак" планирует организовывать юношеские турниры с иностранными клубами
"Спартак" работает над организацией юношеских турниров с иностранными клубами

© Фото : Александр Феоктистов / ФК "Спартак"Андрей Мовсесьян
Андрей Мовсесьян - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
© Фото : Александр Феоктистов / ФК "Спартак"
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Московский "Спартак" работает над организацией турниров с участием юношеских команд иностранных клубов, заявил журналистам заместитель генерального директора "красно-белых" по российскому направлению селекции и развитию молодежного футбола Андрей Мовсесьян.
На минувшей неделе юношеская команда "Спартака" заняла второе место на международном турнире в Венгрии. "Красно-белые" сыграли вничью с итальянской "Аталантой" (0:0) и обыграли словенский "Марибор" (2:0) на групповой стадии, после чего уступили испанскому "Эльче" (0:2) в финальной встрече.
"Мы очень довольны и тем, как нас приняли, и нашими ребятами. Они очень достойно выглядели и мало чем уступали. Самое главное - приятно было смотреть на счастливые лица детей, которые осознали, что ничем не уступают. Что касается будущего, есть приглашения, но пока подтвердить ничего не могу. Также могу сообщить, что мы работаем не только над тем, чтобы ездить за границу, но и над тем, чтобы "Спартак" организовывал в Москве турниры по разным возрастам, в том числе приглашая иностранные клубы. Это будут клубы из разных стран", - отметил Мовсесьян.
