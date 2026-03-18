Сенегал потребовал проверить CAF на предмет коррупции

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Правительство Сенегала опубликовало у себя в соцсетях заявление, в котором призвало проверить Африканскую конфедерацию футбола (CAF) на предмет коррупции после решения присудить сборной Сенегала техническое поражение в финале Кубка африканских наций 2026 года.
Во вторник апелляционный комитет CAF присудил сборной Сенегала техническое поражение в финальном матче Кубка африканских наций против команды Марокко. В финале 18 января сенегальцы обыграли хозяев турнира в дополнительное время (1:0). В добавленное ко второму тайму время в ворота сборной Сенегала был назначен пенальти. Из-за несогласия с решением арбитра игроки сборной Сенегала ушли в подтрибунное помещение, что является нарушением статьи 82 регламента турнира, согласно которой команда исключается из соревнований, если она покинула поле до окончания матча без разрешения судьи. Сенегальская федерация футбола в ответ объявила о намерении подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).
В заявлении, опубликованном на странице правительства Сенегала в соцсети X, решение CAF было названо "грубо попирающим принципы спортивной этики, во главе которых стоят справедливость, честность и уважение к правде, добытой на поле".
«
"Ставя под сомнение результат, достигнутый по итогам встречи, которая была проведена в соответствии с правилами и выиграна с их соблюдением, CAF наносит серьезный удар по собственному авторитету, а также по законному доверию, которое африканские народы возлагают на континентальные спортивные институты. Сенегал не потерпит, чтобы административное решение перечеркнуло самоотдачу, заслуги и спортивное мастерство", - говорится в заявлении.
"Сенегал недвусмысленно отвергает эту попытку необоснованного лишения титула. Он требует открытия независимого международного расследования по подозрению в коррупции в руководящих органах CAF. Кроме того, Сенегал использует все надлежащие юридические механизмы обжалования, включая обращение в компетентные международные судебные инстанции, чтобы справедливость восторжествовала и был восстановлен приоритет спортивного результата", - подчеркивает правительство Сенегала.