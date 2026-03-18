Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол
 
17:36 18.03.2026 (обновлено: 18:40 18.03.2026)
https://ria.ru/20260318/senegal-2081504731.html
Сенегал потребовал проверить CAF на предмет коррупции
2026-03-18T17:36:00+03:00
2026-03-18T18:40:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068672745_0:164:1080:772_1920x0_80_0_0_c47f7f83477ebea6e4aad301ec745148.jpg
https://ria.ru/20260318/senegal-2081363212.html
https://ria.ru/20260318/pszh-chelsi-2081304133.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068672745_31:0:1060:772_1920x0_80_0_0_650121625a5a605fef0eb5044c1ec9df.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
© Соцсети сенегальской сборнойСборная Сенегала с Кубком Африки
Сборная Сенегала с Кубком Африки
© Соцсети сенегальской сборной
Сборная Сенегала с Кубком Африки. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Правительство Сенегала опубликовало у себя в соцсетях заявление, в котором призвало проверить Африканскую конфедерацию футбола (CAF) на предмет коррупции после решения присудить сборной Сенегала техническое поражение в финале Кубка африканских наций 2026 года.
Во вторник апелляционный комитет CAF присудил сборной Сенегала техническое поражение в финальном матче Кубка африканских наций против команды Марокко. В финале 18 января сенегальцы обыграли хозяев турнира в дополнительное время (1:0). В добавленное ко второму тайму время в ворота сборной Сенегала был назначен пенальти. Из-за несогласия с решением арбитра игроки сборной Сенегала ушли в подтрибунное помещение, что является нарушением статьи 82 регламента турнира, согласно которой команда исключается из соревнований, если она покинула поле до окончания матча без разрешения судьи. Сенегальская федерация футбола в ответ объявила о намерении подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).
Футболисты сборной Сенегала на чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
Сенегал оспорит в CAS решение о лишении титула чемпиона Кубка Африки
Вчера, 10:06
В заявлении, опубликованном на странице правительства Сенегала в соцсети X, решение CAF было названо "грубо попирающим принципы спортивной этики, во главе которых стоят справедливость, честность и уважение к правде, добытой на поле".
«
"Ставя под сомнение результат, достигнутый по итогам встречи, которая была проведена в соответствии с правилами и выиграна с их соблюдением, CAF наносит серьезный удар по собственному авторитету, а также по законному доверию, которое африканские народы возлагают на континентальные спортивные институты. Сенегал не потерпит, чтобы административное решение перечеркнуло самоотдачу, заслуги и спортивное мастерство", - говорится в заявлении.
"Сенегал недвусмысленно отвергает эту попытку необоснованного лишения титула. Он требует открытия независимого международного расследования по подозрению в коррупции в руководящих органах CAF. Кроме того, Сенегал использует все надлежащие юридические механизмы обжалования, включая обращение в компетентные международные судебные инстанции, чтобы справедливость восторжествовала и был восстановлен приоритет спортивного результата", - подчеркивает правительство Сенегала.
Матвей Сафонов - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
Сафонов в четвертьфинале ЛЧ! А вот рекордсмену из России серьезно досталось
Вчера, 01:10
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Зенит
    Динамо Махачкала
    1
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Нефтехимик
    3
    0
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Спартак Москва
    ЦСКА
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Шанхайские Драконы
    Автомобилист
    2
    6
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Адмирал
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Спартак Москва
    Динамо Москва
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Ньюкасл
    7
    2
  • Футбол
    2-й тайм
    Бавария
    Аталанта
    4
    1
  • Футбол
    2-й тайм
    Тоттенхэм
    Атлетико Мадрид
    2
    2
  • Футбол
    2-й тайм
    Ливерпуль
    Галатасарай
    4
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала