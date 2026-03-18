У Сенегала отобрали победу в Кубке Африки

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Апелляционный комитет Африканской конфедерации футбола (CAF) присудил сборной Сенегала техническое поражение в финальном матче Кубка африканских наций против команды Марокко, сообщается на сайте организации.

Встреча проходила в Марокко 18 января и завершилась в дополнительное время со счетом 1:0 в пользу сборной Сенегала. В добавленное ко второму тайму время в ворота сенегальцев был назначен пенальти. Из-за несогласия с решением арбитра игроки сборной Сенегала ушли в подтрибунное помещение. Обратно на поле футболистов вернул Садио Мане. Полузащитник сборной Марокко Браим Диас пробил "паненкой" пенальти, не сумев переиграть вратаря сенегальцев Эдуара Менди. В дополнительное время мяч забил сенегалец Пап Гейе.

« "Апелляционный комитет CAF постановил, что в соответствии со статьей 84 регламента Кубка африканских наций сборной Сенегала засчитывается техническое поражение в финальном матче, а результат матча фиксируется как 3:0 в пользу сборной Марокко", - говорится в заявлении.

Отмечается, что действия сборной Сенегала также попадают под статью 82 регламента турнира, согласно которой команда исключается из соревнований, если она покинула поле до окончания матча без разрешения судьи. Таким образом, победителем Кубка африканских наций стала марокканская команда.

Также по итогам заседания апелляционного совета дисквалификация полузащитника сборной Марокко Исмаэля Сайбари снижена до двух матчей, один из которых - условно, а также отменен штраф в размере 100 тысяч долларов. Штраф, наложенный на федерацию сборной Марокко за действия подающих мячи мальчиков, снижен до 50 тысяч долларов. В силе остается штраф на 100 тысяч долларов за вмешательство в зону просмотра системы видеоассистента рефери (VAR) со стороны марокканцев.