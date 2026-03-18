Семак: за победу над махачкалинским "Динамо" абсолютно не стыдно

"За победу абсолютно не стыдно. Она заслуженная. Естественно, мы хотели забить и с игры, и моменты для этого были. Но еще раз, как я уже сказал, для того, чтобы побеждать более уверенно, естественно, нужно забивать. Какие еще могут быть моменты? Я думаю, мы создавали достаточно много моментов и со стандартных положений - был прекрасный момент у Игоря Дивеева. Выход один на один у Луиса (Энрике). Какие еще моменты нужны для того, чтобы забивать? Лучше не придумаешь. Конечно, их нужно реализовывать. Если ты забиваешь один, конечно, играть гораздо легче и приятнее. Один-второй, игра раскрывается", - цитирует Семака официальный сайт "Зенита".

В субботу "Зенит" обыграл "Спартак" в Российской премьер-лиге (РПЛ) со счетом 2:0 после двух мячей с пенальти. На замечание о том, что команда второй матч подряд забивает только с 11-метровой отметки, Семак ответил: "Это рабочий момент. Главное, что команда побеждает. Все играют по одним и тем же правилам. И не важно, ты со стандарта забил: с углового, со штрафного, с аута или с пенальти. Пенальти же тоже нужно заработать, создать, добежать в штрафную площадь, создать момент определенный, о котором бы судьи подумали. Ситуация, которая даже привела бы к просмотру, ее тоже нужно создать - нужно много атаковать. Мы много атакуем. Сезон на сезон не приходится. Иногда мы мало бьем, в этом сезоне много бьем. Тут невозможно как-то предположить, кто и сколько их будет бить. Есть определенные стечения обстоятельств, плюс, естественно, те команды, которые больше атакуют, больше бьют пенальти. Тут понятно, я думаю".