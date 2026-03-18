Семак: за победу над махачкалинским "Динамо" абсолютно не стыдно - РИА Новости Спорт, 18.03.2026
23:27 18.03.2026
Семак: за победу над махачкалинским "Динамо" абсолютно не стыдно
футбол
сергей семак
спорт
зенит
джон дуран
кубок россии по футболу
динамо (махачкала)
РИА Новости Спорт
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак назвал заслуженной победу над махачкалинским "Динамо" в первом этапе полуфинала пути регионов Кубка России по футболу.
"Зенит" в среду обыграл махачкалинское "Динамо" со счетом 1:0 благодаря голу Джона Дурана с пенальти и вышел во второй этап полуфинала пути регионов.
«
"За победу абсолютно не стыдно. Она заслуженная. Естественно, мы хотели забить и с игры, и моменты для этого были. Но еще раз, как я уже сказал, для того, чтобы побеждать более уверенно, естественно, нужно забивать. Какие еще могут быть моменты? Я думаю, мы создавали достаточно много моментов и со стандартных положений - был прекрасный момент у Игоря Дивеева. Выход один на один у Луиса (Энрике). Какие еще моменты нужны для того, чтобы забивать? Лучше не придумаешь. Конечно, их нужно реализовывать. Если ты забиваешь один, конечно, играть гораздо легче и приятнее. Один-второй, игра раскрывается", - цитирует Семака официальный сайт "Зенита".
В субботу "Зенит" обыграл "Спартак" в Российской премьер-лиге (РПЛ) со счетом 2:0 после двух мячей с пенальти. На замечание о том, что команда второй матч подряд забивает только с 11-метровой отметки, Семак ответил: "Это рабочий момент. Главное, что команда побеждает. Все играют по одним и тем же правилам. И не важно, ты со стандарта забил: с углового, со штрафного, с аута или с пенальти. Пенальти же тоже нужно заработать, создать, добежать в штрафную площадь, создать момент определенный, о котором бы судьи подумали. Ситуация, которая даже привела бы к просмотру, ее тоже нужно создать - нужно много атаковать. Мы много атакуем. Сезон на сезон не приходится. Иногда мы мало бьем, в этом сезоне много бьем. Тут невозможно как-то предположить, кто и сколько их будет бить. Есть определенные стечения обстоятельств, плюс, естественно, те команды, которые больше атакуют, больше бьют пенальти. Тут понятно, я думаю".
Во втором этапе 1/2 финала пути регионов Кубка России "Зенит" сыграет дома с московским "Спартаком".
  • Футбол
    Завершен
    Зенит
    Динамо Махачкала
    1
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Нефтехимик
    3
    0
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Спартак Москва
    ЦСКА
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Шанхайские Драконы
    Автомобилист
    2
    6
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Адмирал
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Спартак Москва
    Динамо Москва
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Ньюкасл
    7
    2
  • Футбол
    2-й тайм
    Бавария
    Аталанта
    4
    1
  • Футбол
    2-й тайм
    Тоттенхэм
    Атлетико Мадрид
    2
    2
  • Футбол
    2-й тайм
    Ливерпуль
    Галатасарай
    4
    0
