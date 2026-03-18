"Реал" обыграл "Манчестер Сити" и вышел в четвертьфинал ЛЧ

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Испанский "Реал" обыграл английский "Манчестер Сити" в ответном матче 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов.

Встреча в Манчестере завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. У победителей дубль оформил Винисиус Жуниор (22-я, 90+3-я минуты). В составе "Манчестер Сити" отличился Эрлинг Холанд (41).

Капитан "Манчестер Сити" Бернарду Силва получил красную карточку на 20-й минуте за игру рукой в своей штрафной.

В перерыве был заменен вратарь "Реала" Тибо Куртуа, вместо него на поле появился Андрей Лунин.