"Реал" обыграл "Манчестер Сити" и вышел в четвертьфинал ЛЧ - РИА Новости Спорт, 18.03.2026
01:09 18.03.2026
"Реал" обыграл "Манчестер Сити" и вышел в четвертьфинал ЛЧ
Футбол, Спорт, Винисиус Жуниор, Эрлинг Холанд, Бернарду Силва, Реал Мадрид, Манчестер Сити, Лига чемпионов УЕФА
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Испанский "Реал" обыграл английский "Манчестер Сити" в ответном матче 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов.
Встреча в Манчестере завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. У победителей дубль оформил Винисиус Жуниор (22-я, 90+3-я минуты). В составе "Манчестер Сити" отличился Эрлинг Холанд (41).
Лига чемпионов УЕФА
17 марта 2026 • начало в 23:00
Завершен
Манчестер Сити
1 : 2
Реал Мадрид
41‎’‎ • Эрлинг Холанд
22‎’‎ • Винисиус Жуниор (П)
90‎’‎ • Винисиус Жуниор
(Орельен Тчуамени)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Капитан "Манчестер Сити" Бернарду Силва получил красную карточку на 20-й минуте за игру рукой в своей штрафной.
В перерыве был заменен вратарь "Реала" Тибо Куртуа, вместо него на поле появился Андрей Лунин.
Первая встреча в Мадриде завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. В четвертьфинале "Реал" сыграет с победителем встречи между немецкой "Баварией" и итальянской "Аталантой", первый матч которых завершился победой мюнхенской команды со счетом 6:1.
ФутболСпортВинисиус ЖуниорЭрлинг ХоландБернарду СилваРеал МадридМанчестер СитиЛига чемпионов 2025-2026
 
