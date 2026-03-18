Тарасенко и Капризов помогли "Миннесоте" обыграть "Чикаго" в НХЛ

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. "Миннесота Уайлд" обыграла в овертайме "Чикаго Блэкхокс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча в Чикаго завершилась со счетом 4:3 (3:1, 0:1, 0:1, 1:0) в пользу гостей, в составе которых шайбы забросили Райан Хартман (7-я минута), Маркус Юханссон (8), Владимир Тарасенко (19) и Матс Цукарелло (64). В составе проигравших отличились Луи Кревье (11), Райан Грин (35) и Фрэнк Назар (59).

Для Тарасенко эта шайба стала 19-й в сезоне. Всего на счету российского нападающего 39 очков (19+20) в 62 матчах. Лучший бомбардир "Миннесоты" Кирилл Капризов отметился голевой передачей и довел свое количество очков в "регулярке" до 80 (38+42) в 69 встречах.

"Миннесота" с 90 очками занимает третье место в таблице Центрального дивизиона, "Чикаго" (62 очка) располагается на последней, восьмой строчке.