Тарасенко и Капризов помогли "Миннесоте" обыграть "Чикаго" в НХЛ

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. "Миннесота Уайлд" обыграла в овертайме "Чикаго Блэкхокс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Чикаго завершилась со счетом 4:3 (3:1, 0:1, 0:1, 1:0) в пользу гостей, в составе которых шайбы забросили Райан Хартман (7-я минута), Маркус Юханссон (8), Владимир Тарасенко (19) и Матс Цукарелло (64). В составе проигравших отличились Луи Кревье (11), Райан Грин (35) и Фрэнк Назар (59).
Для Тарасенко эта шайба стала 19-й в сезоне. Всего на счету российского нападающего 39 очков (19+20) в 62 матчах. Лучший бомбардир "Миннесоты" Кирилл Капризов отметился голевой передачей и довел свое количество очков в "регулярке" до 80 (38+42) в 69 встречах.
"Миннесота" с 90 очками занимает третье место в таблице Центрального дивизиона, "Чикаго" (62 очка) располагается на последней, восьмой строчке.
В другом матче дня российский нападающий Андрей Свечников забросил единственную шайбу "Каролины Харрикейнз" в гостевом матче против "Коламбус Блю Джекетс" (1:5). "Монреаль Канадиенс" в овертайме обыграл дома "Бостон Брюинз" (3:2), а "Торонто Мейпл Лифс" уступил на своей площадке "Нью-Йорк Айлендерс" (1:3).
