ЦСКА не вылетел из Краснодара из-за угрозы атаки БПЛА, сообщил источник - РИА Новости Спорт, 18.03.2026
13:43 18.03.2026 (обновлено: 14:17 18.03.2026)
ЦСКА не вылетел из Краснодара из-за угрозы атаки БПЛА, сообщил источник
ЦСКА не вылетел из Краснодара из-за угрозы атаки БПЛА, сообщил источник

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Рейс московского футбольного клуба ЦСКА из Краснодара в Москву после матча Кубка России перенесен по времени вылета, команда на данный момент находится в отеле и будет выезжать в аэропорт позднее, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
ЦСКА во вторник в Краснодаре встретился в ответном матче полуфинала пути РПЛ Кубка России с "Краснодаром", проиграв со счетом 0:4. Ранее сообщалось, что в среду ночью беспилотники ВСУ ударили по трем многоквартирным домам в Краснодаре, в одной из квартир произошел пожар, который был оперативно ликвидирован. Также около 20 машин повреждено в Краснодаре в результате ночной атаки БПЛА, сообщал оперштаб региона. Ранее о задержке рейса армейцев из Краснодара сообщил "Спорт-Экспресс".
