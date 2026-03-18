Карякин не верит, что МОК скоро восстановит в правах Россию

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Российский гроссмейстер, сенатор Совета Федерации от Крыма Сергей Карякин сказал РИА Новости, что не сильно верит в то, что Международный олимпийский комитет скоро восстановит в правах Олимпийский комитет России (ОКР) и что в МОК вновь полюбили Россию.
МОК в октябре 2023 года отстранил ОКР до дальнейшего уведомления и лишил его статуса Национального олимпийского комитета России за принятие в свой состав региональных олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. После этого ОКР внес изменения в устав, исключив из состава всех региональных членов. В июне Дегтярев сообщил, что ОКР еще в январе 2025 года уведомил МОК об устранении всех юридических препятствий для восстановления признания. С 6 по 15 марта в Италии проходили Паралимпийские игры. Впервые за 12 лет, россияне участвовали на Играх с гимном и флагом. К участию в Паралимпиаде были допущены лишь шесть россиян, представляющие три вида спорта. Сборная России завоевала 12 медалей и заняла третье место в общекомандном зачете.
"Это очень позитивный первый шаг. Будем надеяться. Я не скажу, что сильно верю в МОК и не верю, что они там нас снова полюбили. Но, с другой стороны, это хороший тренд, и будем надеяться, что позитивные новости будут", - сказал Карякин.
Зимние Олимпийские игры в Италии прошли с 6 по 22 февраля. В соревнованиях приняли участие 13 россиян. Единственную медаль на прошедшем турнире завоевал Никита Филиппов, взявший серебро в ски-альпинизме. Сборная России выступала в нейтральном статусе.
"За Олимпийскими играми я практически не наблюдал, потому что не хватало времени и было довольно мало наших спортсменов. Но я надеюсь, что со временем все будет лучше и мы увидим наш флаг и на Олимпиаде", - рассказал шахматист.