Карякин не верит, что МОК скоро восстановит в правах Россию

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Российский гроссмейстер, сенатор Совета Федерации от Крыма Сергей Карякин сказал РИА Новости, что не сильно верит в то, что Международный олимпийский комитет скоро восстановит в правах Олимпийский комитет России (ОКР) и что в МОК вновь полюбили Россию.

"За Олимпийскими играми я практически не наблюдал, потому что не хватало времени и было довольно мало наших спортсменов. Но я надеюсь, что со временем все будет лучше и мы увидим наш флаг и на Олимпиаде", - рассказал шахматист.