14:38 18.03.2026
Карякин не верит, что МОК скоро восстановит в правах Россию
Спорт, Россия, Италия, Республика Крым, Сергей Карякин, Никита Филиппов, Олимпийский комитет России (ОКР), Международный олимпийский комитет (МОК), Совет Федерации РФ, Паралимпийские игры
Карякин не верит, что МОК скоро восстановит в правах Россию

Шахматист Карякин: не сильно верю в МОК и в то, что Россию снова полюбили

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Российский гроссмейстер, сенатор Совета Федерации от Крыма Сергей Карякин сказал РИА Новости, что не сильно верит в то, что Международный олимпийский комитет скоро восстановит в правах Олимпийский комитет России (ОКР) и что в МОК вновь полюбили Россию.
МОК в октябре 2023 года отстранил ОКР до дальнейшего уведомления и лишил его статуса Национального олимпийского комитета России за принятие в свой состав региональных олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. После этого ОКР внес изменения в устав, исключив из состава всех региональных членов. В июне Дегтярев сообщил, что ОКР еще в январе 2025 года уведомил МОК об устранении всех юридических препятствий для восстановления признания. С 6 по 15 марта в Италии проходили Паралимпийские игры. Впервые за 12 лет, россияне участвовали на Играх с гимном и флагом. К участию в Паралимпиаде были допущены лишь шесть россиян, представляющие три вида спорта. Сборная России завоевала 12 медалей и заняла третье место в общекомандном зачете.
Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
Дегтярев считает, что двойные стандарты МОК стали еще более выпуклыми
13 марта, 13:03
"Это очень позитивный первый шаг. Будем надеяться. Я не скажу, что сильно верю в МОК и не верю, что они там нас снова полюбили. Но, с другой стороны, это хороший тренд, и будем надеяться, что позитивные новости будут", - сказал Карякин.
Зимние Олимпийские игры в Италии прошли с 6 по 22 февраля. В соревнованиях приняли участие 13 россиян. Единственную медаль на прошедшем турнире завоевал Никита Филиппов, взявший серебро в ски-альпинизме. Сборная России выступала в нейтральном статусе.
"За Олимпийскими играми я практически не наблюдал, потому что не хватало времени и было довольно мало наших спортсменов. Но я надеюсь, что со временем все будет лучше и мы увидим наш флаг и на Олимпиаде", - рассказал шахматист.
Евгений Трефилов - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Трефилов прокомментировал реакцию МОК на ситуацию на Ближнем Востоке
10 марта, 15:39
 
