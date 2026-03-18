Драйзайтль выбыл до конца регулярного сезона из-за травмы
Драйзайтль выбыл до конца регулярного сезона из-за травмы - РИА Новости Спорт, 18.03.2026
Драйзайтль выбыл до конца регулярного сезона из-за травмы
Немецкий нападающий "Эдмонтон Ойлерз" Леон Драйзайтль не сыграет до конца регулярного чемпионата из-за травмы нижней части тела, сообщается на сайте клуба... РИА Новости Спорт, 18.03.2026
2026-03-18T07:22:00+03:00
2026-03-18T07:22:00+03:00
2026-03-18T07:22:00+03:00
леон драйзайтль, спорт, василий подколзин, коннор макдэвид, эдмонтон ойлерз, нэшвилл предаторз, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Леон Драйзайтль, Спорт, Василий Подколзин, Коннор Макдэвид, Эдмонтон Ойлерз, Нэшвилл Предаторз, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Драйзайтль выбыл до конца регулярного сезона из-за травмы
Хоккеист "Эдмонтона" Драйзайтль выбыл до конца регулярного сезона из-за травмы
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Немецкий нападающий "Эдмонтон Ойлерз" Леон Драйзайтль не сыграет до конца регулярного чемпионата из-за травмы нижней части тела, сообщается на сайте клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Спортсмен получил травму в первом периоде встречи регулярного чемпионата НХЛ против "Нэшвилл Предаторз" (3:1), которая проходила 15 марта. Драйзайтль открыл счет на 4-й минуте. Спустя минуту немец попал под силовой прием форварда Оззи Уисблэтта, после чего покатился на скамейку своей команды и ушел в подтрибунное помещение. Он не смог продолжить игру. За одноклубника вступился российский форвард Василий Подколзин.
"Ожидается, что нападающий Леон Драйзайтль пропустит остаток регулярного сезона после травмы нижней части тела", - говорится в сообщении клуба.
Драйзайтлю 30 лет, в текущем сезоне он набрал 97 очков (35 шайб + 62 передачи) в 65 играх. Немец является вторым бомбардиром команды после канадца Коннора Макдэвида, в активе которого 114 (37+77) результативных действий.