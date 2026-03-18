Драйзайтль выбыл до конца регулярного сезона из-за травмы

Спортсмен получил травму в первом периоде встречи регулярного чемпионата НХЛ против "Нэшвилл Предаторз" (3:1), которая проходила 15 марта. Драйзайтль открыл счет на 4-й минуте. Спустя минуту немец попал под силовой прием форварда Оззи Уисблэтта, после чего покатился на скамейку своей команды и ушел в подтрибунное помещение. Он не смог продолжить игру. За одноклубника вступился российский форвард Василий Подколзин.