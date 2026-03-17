Рожков вошел в список лучших широко играющих защитников вне топ-5 лиг

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Российский футболист казанского "Рубина" Илья Рожков вошел в список десяти лучших широко играющих защитников (wide back) не старше 21 года, выступающих за пределами пяти ведущих европейских лиг, по версии Международного центра спортивных исследований в футболе (CIES).