Адвокат Промеса сообщил, что досудебное слушание прошло успешно

ГААГА, 17 мар - РИА Новости. Досудебное слушание по уголовным делам нидерландского футболиста, бывшего игрока "Спартака" Квинси Промеса во вторник прошло успешно, выдвинутые против него обвинения будут дорасследованы, сообщил РИА Новости новый адвокат спортсмена Герт-Ян Кнопс.
Апелляционный суд Амстердама провел во вторник новое досудебное заседание по делам Промеса.
"Слушание прошло успешно. Апелляционный суд разрешил дополнительно расследовать выдвинутые обвинения против него по обоим делам, как мы и просили", - рассказал агентству адвокат.
В конце июня 2025 года футболист был экстрадирован в Нидерланды из ОАЭ по запросу нидерландской прокуратуры.
В Нидерландах в отношении Промеса заведены два уголовных дела - о контрабанде наркотиков и о нападении на двоюродного брата. По делу о контрабанде кокаина футболист был приговорен Окружным судом Амстердама к шести годам тюремного заключения, за нападение на двоюродного брата - к полутора годам лишения свободы. Футболист был объявлен в международный розыск. Защита обжаловала в Апелляционном суде Амстердама оба решения.
Бывший нападающий московского "Спартака" находился в заключении в Дубае с марта 2024 года в ожидании решения о возможной экстрадиции в Нидерланды из-за двух уголовных дел. Полиция Дубая задержала игрока 29 февраля 2024 года при прохождении пограничного контроля в международном аэропорту Аль-Мактум при вылете из ОАЭ в Россию. В середине мая того же года Промес был освобожден из-под стражи в Дубае на определенных условиях. Контракт "Спартака" с Промесом истек 30 июня 2024 года.