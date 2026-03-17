20:12 17.03.2026
Суд в Амстердаме удовлетворил запрос защиты Промеса о доследовании
Суд в Амстердаме удовлетворил запрос защиты Промеса о доследовании

ГААГА, 17 мар - РИА Новости. Апелляционный суд Амстердама удовлетворил запрос защиты бывшего игрока московского "Спартака" Квинси Промеса о дополнительном расследовании по его уголовным делам, сообщила РИА Новости пресс-секретарь инстанции Мелисса Зейлстра.
Апелляционный суд Амстердама провел во вторник очередное досудебное заседание по делам Промеса.
"Суд принял решение удовлетворить ходатайство защиты о проведении дополнительного расследования", - сказала пресс-секретарь по итогам заседания.
Как передавал портал Nu.nl со ссылкой на новых адвокатов футболиста, Промес признает, что ударил ножом в колено своего двоюродного брата во время семейной вечеринки в 2020 году.
По мнению защиты, это была самооборона и Промес не заслуживает наказания.
В конце июня прошлого года футболист был экстрадирован в Нидерланды из ОАЭ по запросу нидерландской прокуратуры.
В Нидерландах в отношении Промеса заведены два уголовных дела - о контрабанде наркотиков и о нападении на двоюродного брата. По делу о контрабанде кокаина футболист был приговорен Окружным судом Амстердама к шести годам тюремного заключения, за нападение на двоюродного брата - к полутора годам лишения свободы. Футболист был объявлен в международный розыск. Защита обжаловала в Апелляционном суде Амстердама оба решения.
