Суд в Амстердаме удовлетворил запрос защиты Промеса о доследовании

ГААГА, 17 мар - РИА Новости. Апелляционный суд Амстердама удовлетворил запрос защиты бывшего игрока московского "Спартака" Квинси Промеса о дополнительном расследовании по его уголовным делам, сообщила РИА Новости пресс-секретарь инстанции Мелисса Зейлстра.

Апелляционный суд Амстердама провел во вторник очередное досудебное заседание по делам Промеса

« "Суд принял решение удовлетворить ходатайство защиты о проведении дополнительного расследования", - сказала пресс-секретарь по итогам заседания.

Как передавал портал Nu.nl со ссылкой на новых адвокатов футболиста, Промес признает, что ударил ножом в колено своего двоюродного брата во время семейной вечеринки в 2020 году.

По мнению защиты, это была самооборона и Промес не заслуживает наказания.

В конце июня прошлого года футболист был экстрадирован в Нидерланды из ОАЭ по запросу нидерландской прокуратуры.