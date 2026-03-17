Промес признал, что ударил двоюродного брата ножом

Как передает портал со ссылкой на новых адвокатов футболиста, Промес признает, что ударил ножом в колено своего двоюродного брата во время семейной вечеринки в 2020 году.

В Нидерландах в отношении Промеса заведены два уголовных дела - о контрабанде наркотиков и о нападении на двоюродного брата. По делу о контрабанде кокаина футболист был приговорен Окружным судом Амстердама к шести годам тюремного заключения, за нападение на двоюродного брата - к полутора годам лишения свободы. Футболист был объявлен в международный розыск. Защита обжаловала в Апелляционном суде Амстердама оба решения.