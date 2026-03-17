Промес признал, что ударил двоюродного брата ножом

ГААГА, 17 мар - РИА Новости. Нидерландский футболист, бывший игрок московского "Спартака" Квинси Промес признал, что ударил своего двоюродного брата ножом, передает портал Nu.no со ссылкой на защиту обвиняемого.
Апелляционный суд Амстердама проводит во вторник очередное досудебное заседание по делу Промеса.
Как передает портал со ссылкой на новых адвокатов футболиста, Промес признает, что ударил ножом в колено своего двоюродного брата во время семейной вечеринки в 2020 году.
По мнению защиты, это была самооборона и Промес не заслуживает наказания.
В конце июня прошлого года футболист был экстрадирован в Нидерланды из ОАЭ по запросу нидерландской прокуратуры.
В Нидерландах в отношении Промеса заведены два уголовных дела - о контрабанде наркотиков и о нападении на двоюродного брата. По делу о контрабанде кокаина футболист был приговорен Окружным судом Амстердама к шести годам тюремного заключения, за нападение на двоюродного брата - к полутора годам лишения свободы. Футболист был объявлен в международный розыск. Защита обжаловала в Апелляционном суде Амстердама оба решения.