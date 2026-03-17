22:39 17.03.2026
В Петербурге ребенка, выпавшего из окна, выписали из больницы
Семилетнего ребенка, который выпал из окна седьмого этажа дома на Петрозаводской улице в Петербурге и был пойман дворником, выписали из больницы, сообщили РИА... РИА Новости, 17.03.2026
Происшествия, Санкт-Петербург, Узбекистан, Александр Беглов, Шавкат Мирзиеев, Тигран Кеосаян
Медицинский сотрудник в коридоре больницы. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мар - РИА Новости. Семилетнего ребенка, который выпал из окна седьмого этажа дома на Петрозаводской улице в Петербурге и был пойман дворником, выписали из больницы, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
"Ребенка выписали (из больницы - ред.), состояние удовлетворительное, у него гипс на ноге, снимут через три недели", - рассказал собеседник агентства.
Ранее в экстренных службах Петербурга РИА Новости сообщили, что 22 февраля дворник спас семилетнего мальчика, который выпал из окна седьмого этажа дома. Мужчина поймал ребенка и смягчил удар от падения своим телом. Мать мальчика была дома, но находилась в другой комнате, а на окнах не были установлены блокираторы. Позднее агентство миграции Узбекистана сообщило, что спасителем оказался гражданин республики Хайрулло Ибадуллаев.
Губернатор Петербурга Александр Беглов вручил Ибадуллаеву знак отличия "За доблесть в спасении" за мужество и самоотверженность, проявленные при спасении ребенка. Ибадуллаев также получил в подарок от губернатора памятные часы. Президента Узбекистана Шавкат Мирзиёев выпустил указ о награждении Ибадуллаева государственной наградой - медалью "Жасорат" ("Мужество"). Мужчина также получил премию имени Тиграна Кеосаяна в размере одного миллиона рублей.
