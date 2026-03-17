В Петербурге задержали подростка, занимавшегося "бизнесом" с SIM-картами

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мар – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала 17-летнего подростка, ранее объявленного в розыск как пропавшего без вести, он занимался "бизнесом" с SIM-картами и помогал третьим лицам регистрироваться на различных интернет-ресурсах, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
По предварительным данным, юноша приехал в Петербург из другого региона по указанию неизвестных. Он поселился в апарт-отель, приобрел и активировал SIM-карты. Подросток устанавливал SIM-карты в телефоны и через специальные программы предоставлял доступ к ним третьим лицам, предположительно, для регистрации на различных онлайн-ресурсах, в том числе государственных сервисах.
"Сотрудники уголовного розыска ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области… установили местонахождение 17-летнего подростка, ранее объявленного в федеральный розыск как без вести пропавшего… Несовершеннолетний задержан", - говорится в сообщении.
При обыске в апарт-отеле правоохранители изъяли пять мобильных телефонов и более 100 SIM-карт, зарегистрированных на подставных лиц.
"Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 274.5 УК РФ (организация деятельности по передаче информации, необходимой для регистрации и авторизации пользователя сети "Интернет" для получения доступа к функциональным возможностям информационного ресурса – ред.)", - добавили в ГУМВД.
Полиция ищет организаторов незаконной схемы и возможных соучастников фигуранта.
