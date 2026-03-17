"Лада" обыграла "Амур" в матче КХЛ - РИА Новости Спорт, 17.03.2026
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
20:29 17.03.2026
"Лада" обыграла "Амур" в матче КХЛ
"Лада" обыграла "Амур" в матче КХЛ - РИА Новости Спорт, 17.03.2026
"Лада" обыграла "Амур" в матче КХЛ
Тольяттинская "Лада" на своем льду обыграла хабаровский "Амур" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 17.03.2026
2026-03-17T20:29:00+03:00
2026-03-17T20:29:00+03:00
спорт, тольятти, восток, анонсы и трансляции матчей, андрей обидин, олег ли, кирилл ураков, торпедо, континентальная хоккейная лига (кхл), амур, лада
Хоккей, Спорт, Тольятти, Восток, Анонсы и трансляции матчей, Андрей Обидин, Олег Ли, Кирилл Ураков, Торпедо, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Амур, Лада
"Лада" обыграла "Амур" в матче КХЛ

Тольяттинская "Лада" обыграла хабаровский "Амур" в матче КХЛ

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Тольяттинская "Лада" на своем льду обыграла хабаровский "Амур" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, прошедшая в Тольятти, завершилась со счетом 5:2 (0:1, 2:1, 3:0). В составе "Амура" отличились Олег Ли (16) и Кирилл Ураков (25). У "Лады" шайбы забросили Дмитрий Кугрышев (33), Андрей Чивилев (40), Максим Белоусов (42), Андрей Обидин (43) и Иван Савчик (56).
Забросивший шайбу форвард "Лады" Обидин набрал 100-е очко в КХЛ. Защитники "Амура" Иван Мищенко и Ярослав Дыбленко сыграли 500-й и 600-й матч в лиге соответственно.
"Лада" провела последний матч в сезоне. Тольяттинцы прервали четырехматчевую серию поражений в лиге и располагаются на предпоследнем, десятом месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 47 очков.
"Амур" (60) идет на девятой позиции на Востоке. В заключительном матче сезона хабаровская команда 19 марта на выезде сыграет против нижегородского "Торпедо".
ХоккейСпортТольяттиВостокАнонсы и трансляции матчейАндрей ОбидинОлег ЛиКирилл УраковТорпедоКХЛ 2025-2026АмурЛада
 
