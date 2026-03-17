"Лада" обыграла "Амур" в матче КХЛ

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Тольяттинская "Лада" на своем льду обыграла хабаровский "Амур" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

"Лада" провела последний матч в сезоне. Тольяттинцы прервали четырехматчевую серию поражений в лиге и располагаются на предпоследнем, десятом месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 47 очков.