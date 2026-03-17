Южная Корея не получала от США просьбы отправить корабли в Ормузский пролив

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Республика Корея не получала от США официальной просьбы отправить военные корабли в Ормузский пролив, несмотря на соответствующий призыв американского президента Дональда Трампа в соцсетях, заявил южнокорейский министр обороны Ан Гю Бэк.

"Мы не получали от США официального запроса (об отправке военных кораблей в Ормузский пролив - ред.)", - сказал Ан Гю Бэк на совещании комиссии по национальной обороне в Национальной ассамблее во вторник, его слова передает агентство Рёнхап.

Глава минобороны также подчеркнул, что сам не считает заявление Трампа в соцсетях официальным призывом к чему-либо. По его словам, чтобы такое заявление было расценено как официальная просьба, должна быть пройдена необходимая процедура, включая получение или обмен конкретными документами или даже консультации между министрами обороны двух государств.

При этом Ан Гю Бэк добавил, что ведомство все-таки рассматривает возможность того, что подобный запрос может поступить в будущем, в связи с чем проводит разного рода внутреннюю подготовку, подробности о которой он пока раскрыть не может.

Отвечая на вопрос о возможной отправке в Ормузский пролив развернутого на Ближнем Востоке южнокорейского военно-морского отряда "Чхонхэ", глава минобороны заявил, что подобные решения должны приниматься после одобрения в парламенте, потому что к таким вопросам нужно подходить с точки зрения законодательства и конституции, а также государственных интересов и безопасности граждан Республики Корея. Кроме того, по его словам, задачи "Чхонхэ" в регионе и потенциальная операция в Ормузском проливе - вещи совершенно разного порядка