Южная Корея не получала от США просьбы отправить корабли в Ормузский пролив

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Республика Корея не получала от США официальной просьбы отправить военные корабли в Ормузский пролив, несмотря на соответствующий призыв американского президента Дональда Трампа в соцсетях, заявил южнокорейский министр обороны Ан Гю Бэк.
Четырнадцатого марта Трамп в публикации у себя на странице в соцсети Тruth Social призвал Китай, Францию, Японию, Южную Корею, Великобританию и другие страны прислать военные корабли в Ормузский пролив. В МИД Республики Корея РИА Новости заявили, что примут решение после тщательного рассмотрения и консультаций с США. То же самое позже заявили и в президентской администрации, отметив, что с Вашингтоном ведутся консультации.
"Мы не получали от США официального запроса (об отправке военных кораблей в Ормузский пролив - ред.)", - сказал Ан Гю Бэк на совещании комиссии по национальной обороне в Национальной ассамблее во вторник, его слова передает агентство Рёнхап.
Глава минобороны также подчеркнул, что сам не считает заявление Трампа в соцсетях официальным призывом к чему-либо. По его словам, чтобы такое заявление было расценено как официальная просьба, должна быть пройдена необходимая процедура, включая получение или обмен конкретными документами или даже консультации между министрами обороны двух государств.
При этом Ан Гю Бэк добавил, что ведомство все-таки рассматривает возможность того, что подобный запрос может поступить в будущем, в связи с чем проводит разного рода внутреннюю подготовку, подробности о которой он пока раскрыть не может.
Отвечая на вопрос о возможной отправке в Ормузский пролив развернутого на Ближнем Востоке южнокорейского военно-морского отряда "Чхонхэ", глава минобороны заявил, что подобные решения должны приниматься после одобрения в парламенте, потому что к таким вопросам нужно подходить с точки зрения законодательства и конституции, а также государственных интересов и безопасности граждан Республики Корея. Кроме того, по его словам, задачи "Чхонхэ" в регионе и потенциальная операция в Ормузском проливе - вещи совершенно разного порядка
Созданное в 2009 году в качестве первого зарубежного антипиратского подразделения Южной Кореи подразделение "Чхонхэ" изначально было развернуто в Аденском заливе для обеспечения свободы плавания южнокорейских судов в этом районе. В 2020 году зона операций подразделения была расширена и стала включать Оманский и Персидский заливы. Контингент "Чхонхэ" продолжает оставаться в регионе на ротации, в январе к берегам Сомали отправился 47-й набор подразделения. Обычно их срок службы составляет пять-шесть месяцев.