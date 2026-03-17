Российский вратарь установил рекорд по количеству сейвов за сезон ЛЧ

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Российский голкипер норвежского футбольного клуба "Будё-Глимт" Никита Хайкин установил рекорд по количеству отраженных ударов за один розыгрыш Лиги чемпионов.

Во вторник "Будё-Глимт" в гостях играет с лиссабонским "Спортингом" в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Россиянин за первый тайм отразил четыре удара. Теперь в его активе 63 сейва в 12 матчах без учета квалификации.

Хайкин превзошел достижение бельгийца Тибо Куртуа, который в победном для мадридского "Реала" сезоне-2021/22 совершил 59 спасений в 13 играх. Таким образом, россиянин стал первым вратарем в истории, совершившим более 60 сейвов в одном розыгрыше Лиги чемпионов.