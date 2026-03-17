https://ria.ru/20260317/khaykin--2081308152.html
Российский вратарь установил рекорд по количеству сейвов за сезон ЛЧ
Российский голкипер норвежского футбольного клуба "Будё-Глимт" Никита Хайкин установил рекорд по количеству отраженных ударов за один розыгрыш Лиги чемпионов.
2026-03-17T21:46:00+03:00
футбол
спорт
никита хайкин
тибо куртуа
будё-глимт
спортинг (лиссабон)
лига чемпионов уефа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/11/2081312654_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_df6b8c9463af33e574b1f06c2ed92972.jpg
https://ria.ru/20260317/futbol-2081299343.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/11/2081312654_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_abb78763cd68462d0be1be5364466490.jpg
Хайкин установил рекорд по количеству сейвов за сезон Лиги чемпионов
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Российский голкипер норвежского футбольного клуба "Будё-Глимт" Никита Хайкин установил рекорд по количеству отраженных ударов за один розыгрыш Лиги чемпионов.
Во вторник "Будё-Глимт" в гостях играет с лиссабонским "Спортингом" в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Россиянин за первый тайм отразил четыре удара. Теперь в его активе 63 сейва в 12 матчах без учета квалификации.
Хайкин превзошел достижение бельгийца Тибо Куртуа, который в победном для мадридского "Реала" сезоне-2021/22 совершил 59 спасений в 13 играх. Таким образом, россиянин стал первым вратарем в истории, совершившим более 60 сейвов в одном розыгрыше Лиги чемпионов.
Хайкину 30 лет. Он выступает за "Будё-Глимт" с 2019 года. Вместе с командой Хайкин стал четырехкратным чемпионом Норвегии. Вратарь провел несколько товарищеских матчей за юношеские и молодежную сборные России. В 2021 году он вызывался в главную сборную страны, но не сыграл за команду ни одного матча.