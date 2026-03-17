"Спортинг" разгромил "Буде-Глимт" Хайкина и вышел в четвертьфинал ЛЧ

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Лиссабонский "Спортинг" в дополнительное время обыграл норвежский "Буде-Глимт" в ответном матче и вышел в четвертьфинал футбольной Лиги чемпионов.
Встреча в Лиссабоне завершилась со счетом 5:0. Мячи забили Гонсалу Инасиу (34-я минута), Педру Гонсалвеш (61), Луис Суарес (78, с пенальти), Максимилиано Вильчес (92) и Рафаэл Нел (120+2).
Российский вратарь "Будё-Глимт" Никита Хайкин отразил 9 ударов. Теперь в его активе 68 сейвов. Он установил рекорд по количеству отраженных ударов за один розыгрыш Лиги чемпионов, превзойдя бельгийца Тибо Куртуа, который в победном для мадридского "Реала" сезоне-2021/22 совершил 59 спасений в 13 играх. Россиянин стал первым вратарем в истории, совершившим более 60 сейвов в одном розыгрыше главного еврокубкового турнира.