Пропавших в Твери детей объявили в федеральный розыск

БЕЛГОРОД, 17 мар – РИА Новости. Несовершеннолетние брат и сестра, пропавшие в понедельник в Твери, объявлены в федеральный розыск, рассказали РИА Новости в пресс-службе УМВД по Тверской области.

По данным СУСК, в понедельник стало известно об исчезновении 14-летней девочки и её 10-летнего брата. Возбуждено уголовное дело, следователи отрабатывают все возможные версии. Как сообщали РИА Новости в УМВД, пропавшие несовершеннолетние брат и сестра могли уехать в другой населенный пункт. Сотрудники полиции опрашивают друзей пропавших детей, отслеживают путь брата с сестрой по камерам видеонаблюдения.