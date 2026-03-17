Сакс: БРИКС могут предотвратить "глобальный пожар" иранского конфликта

БЕРЛИН, 17 мар - РИА Новости. Страны БРИКС путем посредничества между США, Израилем и Ираном могут предотвратить "глобальный пожар", в который может перерасти конфликт на Ближнем Востоке, говорится в совместной статье экономиста, профессора Колумбийского университета Джеффри Сакса и специалиста по Ближнему Востоку Сибила Фареса для газеты Berliner Zeitung.
"Страны БРИКС обладают таким доверием, экономическим весом и отсутствием исторической вовлечённости в империализм на Ближнем Востоке, что могут призвать мир к разуму", - пишут эксперты.
По их мнению, странам БРИКС следует созвать экстренный саммит и предложить общую рамочную концепцию мира и безопасности, которую затем можно было бы вынести на рассмотрение Совета Безопасности ООН.
"В противном случае нам грозит Ближний Восток в огне и глобальный энергетический и экономический кризис, какого современная история ещё не знала. Война может легко перерасти в глобальный пожар, фактически в третью мировую войну", - считают авторы статьи.
В качестве альтернативы они видят лишь прекращение войны на рациональных основаниях, если остальной мир решительно привлечёт США и Израиль к ответственности ради безопасности всех сторон и, в конечном счёте, всего мира.
США и Израиль 28 февраля этого года начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
