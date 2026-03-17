Рейтинг@Mail.ru
Сакс: БРИКС могут предотвратить "глобальный пожар" иранского конфликта
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:33 17.03.2026
https://ria.ru/20260317/briks-2081318616.html
Сакс: БРИКС могут предотвратить "глобальный пожар" иранского конфликта
в мире
сша
ближний восток
израиль
колумбийский университет
оон
брикс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92832/91/928329199_0:97:1976:1208_1920x0_80_0_0_8a7eacc39dd975a18f7ee5906b88cc16.jpg
https://ria.ru/20260317/trump-2081253377.html
https://ria.ru/20260317/tramp-2081288029.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92832/91/928329199_0:0:1642:1231_1920x0_80_0_0_ddf9620fac15b3ed7237c2ab9c9896c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Сакс: БРИКС могут предотвратить "глобальный пожар" иранского конфликта

© РИА НовостиФлаги стран-участников БРИКС
Флаги стран-участников БРИКС - РИА Новости, 1920, 17.03.2026
© РИА Новости
Флаги стран-участников БРИКС. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕРЛИН, 17 мар - РИА Новости. Страны БРИКС путем посредничества между США, Израилем и Ираном могут предотвратить "глобальный пожар", в который может перерасти конфликт на Ближнем Востоке, говорится в совместной статье экономиста, профессора Колумбийского университета Джеффри Сакса и специалиста по Ближнему Востоку Сибила Фареса для газеты Berliner Zeitung.
"Страны БРИКС обладают таким доверием, экономическим весом и отсутствием исторической вовлечённости в империализм на Ближнем Востоке, что могут призвать мир к разуму", - пишут эксперты.
По их мнению, странам БРИКС следует созвать экстренный саммит и предложить общую рамочную концепцию мира и безопасности, которую затем можно было бы вынести на рассмотрение Совета Безопасности ООН.
"Там мировое сообщество призвало бы США и Израиль не толкать мир дальше к пропасти и напомнило бы всем странам об Уставе ООН", - подчеркивают Сакс и Фарес.
Эксперты напоминают, что входящие в состав БРИКС Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Иран, ОАЭ, Индонезия и Эфиопия представляют около половины населения мира и более 40% глобального ВВП по сравнению с 28% у "переоцененных" стран "Большой семёрки", а потому обладают немаловажным влиянием.
"В противном случае нам грозит Ближний Восток в огне и глобальный энергетический и экономический кризис, какого современная история ещё не знала. Война может легко перерасти в глобальный пожар, фактически в третью мировую войну", - считают авторы статьи.
В качестве альтернативы они видят лишь прекращение войны на рациональных основаниях, если остальной мир решительно привлечёт США и Израиль к ответственности ради безопасности всех сторон и, в конечном счёте, всего мира.
США и Израиль 28 февраля этого года начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала