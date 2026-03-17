17:30 17.03.2026
Менделю диагностировали вывих плечевого сустава
Андрей Мендель. Архивное фото
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Полузащитнику калининградской "Балтики" Андрею Менделю диагностировали вывих плечевого сустава после матча 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского ЦСКА, сообщается в Telegram-канале футбольного клуба.
В субботу "Балтика" на своем поле обыграла ЦСКА со счетом 1:0. Мендель вышел на поле в начале второго тайма, однако на 80-й минуте был заменен на Александра Филина после того, как в подкате заблокировал удар полузащитника армейцев Ивана Облякова и схватился за плечо.
Российская премьер-лига (РПЛ)
14 марта 2026 • начало в 20:30
Завершен
Балтика
1 : 0
ЦСКА
63‎’‎ • Брайан Хиль
"По итогам матча против ЦСКА у Андрея Менделя диагностирован полный вывих плечевого сустава. Ожидается, что игрок пропустит не менее трех недель. Желаем здоровья Андрюхе и скорейшего возвращения в строй", - уточняется в заявлении.
Менделю 30 лет. В текущем сезоне полузащитник провел 11 матчей и забил один гол.
 
