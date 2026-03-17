Дубль Потуральски принес "Авангарду" победу над минским "Динамо"

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Омский "Авангард" в овертайме обыграл минское "Динамо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Минске завершилась победой гостей со счетом 4:3 (0:0, 1:3, 2:0, 1:0). В составе "Авангарда" шайбы забросили Максим Лажуа (21-я минута), Джованни Фьоре (23), также дубль оформил Эндрю Потуральски (27, 62). У "Динамо" отличились Ксавье Уэлле (23), Станислав Галиев (41) и Тай Смит (45).
"Лада" обыграла "Амур" в матче КХЛ
Вчера, 20:29
На 21-й минуте Дамир Шарипзянов отдал голевую передачу на Лажуа и набрал 66-е очко (23 гола + 43 передачи) в текущем сезоне, установив бомбардирский рекорд среди защитников в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Всего на счету серебряного призера Олимпийских игр 300 (84+216) результативных действий в 610 матчах лиги с учетом плей-офф.
"Авангард" (97 очков) досрочно занял второе место в таблице Восточной конференции. "Динамо" (86) занимает аналогичную позицию на Западе.
В заключительных матчах регулярного чемпионата "Авангард" сыграет в гостях с череповецкой "Северсталью" 19 марта, а "Динамо" днем позже примет екатеринбургский "Автомобилист".