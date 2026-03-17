Рейтинг@Mail.ru
Дубль Потуральски принес "Авангарду" победу над минским "Динамо" - РИА Новости Спорт, 17.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
22:04 17.03.2026 (обновлено: 22:36 17.03.2026)
https://ria.ru/20260317/avangard-2081309679.html
Дубль Потуральски принес "Авангарду" победу над минским "Динамо"
Дубль Потуральски принес "Авангарду" победу над минским "Динамо" - РИА Новости Спорт, 17.03.2026
Дубль Потуральски принес "Авангарду" победу над минским "Динамо"
Омский "Авангард" в овертайме обыграл минское "Динамо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 17.03.2026
2026-03-17T22:04:00+03:00
2026-03-17T22:36:00+03:00
хоккей
спорт
максим лажуа
эндрю потуральски
станислав галиев
хк динамо
авангард
континентальная хоккейная лига (кхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/15/1751214337_6:0:3581:2011_1920x0_80_0_0_93a6bb06c4ca8b6d11256006e57a5b57.jpg
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/15/1751214337_453:0:3134:2011_1920x0_80_0_0_03bc72947116d4c4c0cce8cbd1b9c9c7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, максим лажуа, эндрю потуральски, станислав галиев, хк динамо, авангард, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Максим Лажуа, Эндрю Потуральски, Станислав Галиев, ХК Динамо, Авангард, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
Дубль Потуральски принес "Авангарду" победу над минским "Динамо"

Дубль Потуральски принес "Авангарду" победу над минским "Динамо" в матче КХЛ

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкХоккеисты "Авангарда"
Хоккеисты Авангарда - РИА Новости, 1920, 17.03.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Хоккеисты "Авангарда". Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Омский "Авангард" в овертайме обыграл минское "Динамо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Минске завершилась победой гостей со счетом 4:3 (0:0, 1:3, 2:0, 1:0). В составе "Авангарда" шайбы забросили Максим Лажуа (21-я минута), Джованни Фьоре (23), также дубль оформил Эндрю Потуральски (27, 62). У "Динамо" отличились Ксавье Уэлле (23), Станислав Галиев (41) и Тай Смит (45).
На 21-й минуте Дамир Шарипзянов отдал голевую передачу на Лажуа и набрал 66-е очко (23 гола + 43 передачи) в текущем сезоне, установив бомбардирский рекорд среди защитников в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Всего на счету серебряного призера Олимпийских игр 300 (84+216) результативных действий в 610 матчах лиги с учетом плей-офф.
"Авангард" (97 очков) досрочно занял второе место в таблице Восточной конференции. "Динамо" (86) занимает аналогичную позицию на Западе.
В заключительных матчах регулярного чемпионата "Авангард" сыграет в гостях с череповецкой "Северсталью" 19 марта, а "Динамо" днем позже примет екатеринбургский "Автомобилист".
ХоккейСпортМаксим ЛажуаЭндрю ПотуральскиСтанислав ГалиевХК Динамо (Москва)АвангардКХЛ 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Краснодар
    ЦСКА
    4
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Амур
    5
    2
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Динамо Минск
    Авангард
    3
    4
  • Футбол
    Закончен (ДВ)
    Спортинг
    Буде-Глимт
    5
    0
  • Футбол
    2-й тайм
    Арсенал
    Байер
    2
    0
  • Футбол
    2-й тайм
    Челси
    ПСЖ
    0
    3
  • Футбол
    2-й тайм
    Манчестер Сити
    Реал Мадрид
    1
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала