Трефилов рассказал, что нужно для оценки уровня спорта в России - РИА Новости Спорт, 16.03.2026
14:14 16.03.2026
Трефилов рассказал, что нужно для оценки уровня спорта в России
Трефилов: для оценки уровня спорта в России нужна международная конкуренция

Вице-президент Федерации гандбола России Евгений Трефилов. Архивное фото
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Заслуженный тренер России и заместитель председателя высшего совета Федерации гандбола России (ФГР) Евгений Трефилов заявил РИА Новости, что для полноценной оценки уровня спорта в стране в последние годы необходима конкуренция на международном уровне.
В 2022 году после начала СВО международные спортивные федерации ввели санкции против российского спорта, отстранив атлетов от участия в международных соревнованиях. В последние полгода ряд федераций стал снимать или смягчать ограничения. В командных видах спорта, включая гандбол, санкции остаются в силе.
"Уровень спорта не изменился - мы волей-неволей варимся в одной кастрюле. Мы должны видеть те команды и там вариться - тогда мы будем знать уровень, будем знать, как вести тренировочный процесс и как выступать. Конечно, нужна конкуренция - поставить рядом и сразу поймешь, кто лучше, а кто слабее", - сказал Трефилов.
