Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:07 16.03.2026
https://ria.ru/20260316/tokai-2080915722.html
Токаев заявил об укреплении связей с союзниками в рамках новой конституции
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/09/1767058901_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e12874bcacc775bd50e1146a8db67b49.jpg
https://ria.ru/20260315/kazahstan-2080781449.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© Фото : пресс-служба президента Республики КазахстанПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
АЛМА-АТА, 16 мар - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в телефонном разговоре со своим узбекским коллегой Шавкатом Мирзиёевым отметил значение новой конституции республики, подчеркнув, что в ходе преобразований особое внимание будет уделено укреплению сотрудничества с ближайшими соседями и союзниками, сообщает пресс- служба казахстанского лидера.
Ранее в понедельник глава Узбекистана по телефону поздравил президента Казахстана с успешным проведением референдума по проекту новой конституции.
Республиканский референдум по вопросу принятия проекта новой конституции состоялся в Казахстане 15 марта. По итогам exit poll различных исследовательских организаций, от 86,7% до 88,6% граждан, принявших участие в голосовании, поддержали новый основной закон страны. Официальные результаты референдума будут опубликованы в СМИ в течение семи дней после голосования, то есть до 21 марта.
"Как сказал Касым-Жомарт Токаев, новая конституция является прогрессивной, отвечает веяниям времени и нацелена на обеспечение устойчивого и всестороннего развития государства. По его словам, в процессе преобразований особое внимание будет уделено укреплению сотрудничества с международными партнерами, особенно с ближайшими соседями и союзниками Казахстана", - говорится в сообщении.
Сообщается, что собеседники также отметили позитивную динамику двусторонних отношений, неизменно укрепляющихся в духе стратегического партнерства и союзничества. Кроме того, стороны обсудили реализацию ранее достигнутых договоренностей и решений Высшего межгосударственного совета и договорились продолжить взаимодействие на всех уровнях. Президенты также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки и обсудили график предстоящих контактов.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 15.03.2026
Токаев призвал не допускать двоевластия во всех странах
15 марта, 12:09
 
В миреКазахстанУзбекистанКасым-Жомарт ТокаевШавкат Мирзиеев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала