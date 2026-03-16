Токаев заявил об укреплении связей с союзниками в рамках новой конституции

АЛМА-АТА, 16 мар - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в телефонном разговоре со своим узбекским коллегой Шавкатом Мирзиёевым отметил значение новой конституции республики, подчеркнув, что в ходе преобразований особое внимание будет уделено укреплению сотрудничества с ближайшими соседями и союзниками, сообщает пресс- служба казахстанского лидера.

Ранее в понедельник глава Узбекистана по телефону поздравил президента Казахстана с успешным проведением референдума по проекту новой конституции.

Республиканский референдум по вопросу принятия проекта новой конституции состоялся в Казахстане 15 марта. По итогам exit poll различных исследовательских организаций, от 86,7% до 88,6% граждан, принявших участие в голосовании, поддержали новый основной закон страны. Официальные результаты референдума будут опубликованы в СМИ в течение семи дней после голосования, то есть до 21 марта.

"Как сказал Касым-Жомарт Токаев , новая конституция является прогрессивной, отвечает веяниям времени и нацелена на обеспечение устойчивого и всестороннего развития государства. По его словам, в процессе преобразований особое внимание будет уделено укреплению сотрудничества с международными партнерами, особенно с ближайшими соседями и союзниками Казахстана", - говорится в сообщении