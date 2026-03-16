"Не знаю, как быть". На что идут больные ради жизненно важного лекарства - РИА Новости, 16.03.2026
В Суздале 55-летняя женщина вынуждена бороться не только с тяжелой формой рака, но и с бюрократией. Чтобы получить препарат, от которого зависит жизнь, ей... РИА Новости, 16.03.2026
2026-03-16T08:03:00+03:00
Владимирская область, Следственный комитет России (СК РФ), Суздаль, Владимир, Общество, Здоровье
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости, Мария Марикян. В Суздале 55-летняя женщина вынуждена бороться не только с тяжелой формой рака, но и с бюрократией. Чтобы получить препарат, от которого зависит жизнь, ей приходится судиться. И это далеко не единичный случай. РИА Новости разбиралось в ситуации.
О диагнозе Елена Ангелиди узнала летом 2022 года — рак молочной железы, третья стадия. Рекомендовали незамедлительное лечение: химия, операция, лучевая и таргетная терапия. В 2023-м, завершив первый этап, ее отпустили домой с обязательным условием — обследоваться каждые три месяца. И на первом же осмотре обнаружили метастазы.
По направлению она наблюдалась в Медицинском радиологическом научном центре имени А. Ф. Цыба. Но новая схема лечения не помогла, рак прогрессировал, появились метастазы в печени, очаги в голове. Тогда там, еще осенью 2025-го, Елене рекомендовали перейти на трастузумаб дерукстекан ("Энхерту"). Это же назначение поддержали в Федеральном центре физико-химической медицины имени Лопухина.
Препарат зарубежный, он не входит в клинические рекомендации, его нет в перечне жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Закупка производится по решению консилиума врачей — за счет регионального бюджета. В онкодиспансере Владимирской области Ангелиди отказали, рекомендовав взамен "Энхерту" другую схему.
"Начали ссылаться на то, что закупка за средства ОМС невозможна. А решения федеральных медицинских центров их не интересовали, — рассказывает дочь Елены Эвелина. — На мои же доводы о том, что в 2023 году в регионе уже закупался препарат для одной пациентки, лишь развели руками — ей, мол, не помогло, она умерла".
Тогда Елена обратилась в суд. В конце января 2026 года Октябрьский районный суд Владимира обязал Минздрав Владимирской области закупить препарат. В середине же февраля Эвелине стало известно, что Минздрав обжаловал это решение.
"Более того, они пытаются приостановить исполнительное производство под разными предлогами. Я оформила жалобу в суздальскую межрайонную прокуратуру. На данный момент закуплен препарат только на один прием. А нужно каждые три недели", — говорит Эвелина. Девушка переживает, что мать не будет обеспечена лекарством регулярно и своевременно.
РИА Новости направило запросы в Минздрав Владимирской области, а также в администрацию губернатора, однако на момент публикации ответ не поступил.
Опасения Эвелины не случайны. В конце прошлого года шесть пациенток из Саратовской области, для которых закупался "Энхерту", перестали его получать. За помощью обращались в разные инстанции, в том числе в "Движение против рака". Жалобы направили и в местный Минздрав, и губернатору. Ситуацию взяли на контроль в центральном аппарате СК, после чего все сдвинулось с места — регион снова начал закупать лекарство.
В комментарии РИА Новости зампредседателя координационного совета "Движения против рака", член общественного совета при Минздраве России Галина Маргевич отметила, что на данный момент на терапии с "Энхерту" до 400 человек. "Тут учитываются разные нозологии, — добавила она. — Что касается пациенток с раком молочной железы, остро в препарате нуждаются около четырехсот человек, общая же потребность у 2300 больных".
Она подтвердила: добиться препарата тяжело. "На то, чтобы его получить, порой уходят месяцы. Но пациентам, кому показано лекарство, оно нужно регулярно, здесь и сейчас. Известны примеры, когда люди умирали, так его и не дождавшись. Дороговизна препарата напрямую влияет на его неназначение, как бы мы ни хотели это отрицать".
Врач-онколог, химиотерапевт, кандидат медицинских наук Ольга Гордеева в комментарии агентству указывает: для 15% пациентов с метастатическим раком молочной железы "Энхерту" может стать эффективной опцией в лечении. В том числе у больных с очагами в головном мозге.
Пока таким зачастую назначают противоопухолевый препарат "Кадсила".
"Он, безусловно, хороший. Но когда появляются альтернативы лучше, нельзя упускать их из виду. Клинические исследования показали, что у "Энхерту" более высокая эффективность. Его основной критерий — общая выживаемость, то есть время от начала лечения до гибели больного по любой причине, — поясняет Гордеева. — Речь прежде всего о пациентах с метастазами, которые уже получили лечение, но их состояние ухудшилось. В таком случае возможен еще один вариант терапии. "Энхерту" был исследован во второй и последующих линиях лечения. Так, во второй он добавляет год жизни, при этом сохраняя ее качество".
Пациентские организации уже давно бьются за то, чтобы "Энхерту" включили в список ЖНВЛП. Очередное заседание комиссии Минздрава, где на повестке рассматривали в том числе этот вопрос, состоялось 10 февраля. Но заявку отклонили, даже несмотря на готовность российского дистрибьютора значительно снизить стоимость препарата. Пациентам по-прежнему придется бороться с бюрократией за шанс прожить дольше.