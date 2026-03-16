06:59 16.03.2026
Южнокорейцы призывают покупать нефть у России
Жители Южной Кореи требуют от правительства отказаться от санкций и начать закупать российскую нефть, возмущаясь упущенной выгодой на фоне дорожающего топлива,... РИА Новости, 16.03.2026
Россия, Европа, Украина, В мире

Южнокорейцы призывают покупать нефть у России

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкФлаги России и Южной Кореи
Флаги России и Южной Кореи - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
Флаги России и Южной Кореи. Архивное фото
СЕУЛ, 16 мар - РИА Новости. Жители Южной Кореи требуют от правительства отказаться от санкций и начать закупать российскую нефть, возмущаясь упущенной выгодой на фоне дорожающего топлива, выяснило РИА Новости, проанализировав онлайн-комментарии.
Корреспондент РИА Новости изучил сообщения пользователей под новостями южнокорейских ТВ-каналов в Youtube.
Уборка урожая пшеницы в Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Южная Корея вдвое увеличила импорт пшеницы из России в январе
19 февраля, 08:35
"Проблема в странах, которые соглашаются с санкциями США. Неважно, вводят США санкции или нет - нужно послать их на три буквы и торговать", - призывает комментатор под новостью телеканала MBC.
Под видео другого телеканала пользователи напоминают, что Россия находится близко к Южной Корее, и призывают получать от российской стороны нефть.
"Россия ведь рядом — надо идти по двухтрековому пути", - пишет один из них.
Зрители телеканалов TV Chosun и Channel A на фоне роста цен предлагают диверсифицировать поставки за счет РФ, выяснило РИА Новости.
"Нам тоже стоит покупать российскую нефть. Для начала нужно остановить раскачивание нашей экономики — а что подумают другие страны, это уже их дело", - пишет один из интернет-пользователей.
Рабочий заливает расплавленный металл в миксер - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Южная Корея увеличила импорт алюминия из России
18 февраля, 09:06
Комментаторы телеканала YTN указывают на несправедливость санкций.
"Российскую нефть и Европа использует. Говорят одно — мол, перекрыли трубы, — а на деле сами же её используют", — возмущается один из них. Другой добавляет: "Индии разрешили импортировать российскую нефть — почему мы не можем?"
Зрители JTBC News отмечают экономическую выгоду: закупки у РФ помогли бы сократить транспортные расходы. Они предлагают "немедленно заключать контракты", чтобы "сильно сэкономить на перевозке".
Однако звучат и самокритичные мнения. Пользователь под новостью MBN сомневается, что Россия пойдет на сотрудничество: "Ха-ха… Разве они продадут стране, которая помогает их врагам снарядами???" - имея в виду сообщения СМИ о косвенных поставках южнокорейских снарядов Украине.
Другой комментатор сокрушается о результатах внешней политики Сеула: "Получается, что (бывший президент — ред.) Юн Сок Ёль слишком враждебно относился к России — а в итоге только наша страна осталась в проигрыше".
Производство алюминия - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Южная Корея купила у России алюминий на сумму больше миллиарда долларов
28 ноября 2025, 10:25
 
