Южнокорейцы призывают покупать нефть у России

СЕУЛ, 16 мар - РИА Новости. Жители Южной Кореи требуют от правительства отказаться от санкций и начать закупать российскую нефть, возмущаясь упущенной выгодой на фоне дорожающего топлива, выяснило РИА Новости, проанализировав онлайн-комментарии.

Корреспондент РИА Новости изучил сообщения пользователей под новостями южнокорейских ТВ-каналов в Youtube.

"Проблема в странах, которые соглашаются с санкциями США. Неважно, вводят США санкции или нет - нужно послать их на три буквы и торговать", - призывает комментатор под новостью телеканала MBC.

Под видео другого телеканала пользователи напоминают, что Россия находится близко к Южной Корее, и призывают получать от российской стороны нефть.

"Россия ведь рядом — надо идти по двухтрековому пути", - пишет один из них.

Зрители телеканалов TV Chosun и Channel A на фоне роста цен предлагают диверсифицировать поставки за счет РФ, выяснило РИА Новости.

"Нам тоже стоит покупать российскую нефть. Для начала нужно остановить раскачивание нашей экономики — а что подумают другие страны, это уже их дело", - пишет один из интернет-пользователей.

Комментаторы телеканала YTN указывают на несправедливость санкций.

"Российскую нефть и Европа использует. Говорят одно — мол, перекрыли трубы, — а на деле сами же её используют", — возмущается один из них. Другой добавляет: "Индии разрешили импортировать российскую нефть — почему мы не можем?"

Зрители JTBC News отмечают экономическую выгоду: закупки у РФ помогли бы сократить транспортные расходы. Они предлагают "немедленно заключать контракты", чтобы "сильно сэкономить на перевозке".

Однако звучат и самокритичные мнения. Пользователь под новостью MBN сомневается, что Россия пойдет на сотрудничество: "Ха-ха… Разве они продадут стране, которая помогает их врагам снарядами???" - имея в виду сообщения СМИ о косвенных поставках южнокорейских снарядов Украине