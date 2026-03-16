Российская команда выиграла турнир по Dota 2 в Бухаресте

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Российская команда Team Yandex стала победителем турнира PGL Wallachia Season 7 по Dota 2, который завершился в Бухаресте.

В гранд-финале коллектив обыграл европейскую команду Team Liquid со счетом 3-2 по картам.

Призовой фонд турнира составлял 1 миллион долларов. За победу Team Yandex заработала 300 тысяч. Team Liquid за второе место получит 175 тысяч. Ставшая третьей российская команда BB Team - 120 тысяч, еще один российский коллектив, занявший четвертое место, Team Spirit - 80 тысяч.