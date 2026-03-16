Российская команда выиграла турнир по Dota 2 в Бухаресте - РИА Новости Спорт, 16.03.2026
Игра, подарившая жизнь: киберспорт как средство реабилитации - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
01:01 16.03.2026
Российская команда выиграла турнир по Dota 2 в Бухаресте
Российская команда Team Yandex стала победителем турнира PGL Wallachia Season 7 по Dota 2, который завершился в Бухаресте. РИА Новости Спорт, 16.03.2026
Киберспорт, Бухарест, Россия, Казахстан
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Российская команда Team Yandex стала победителем турнира PGL Wallachia Season 7 по Dota 2, который завершился в Бухаресте.
В гранд-финале коллектив обыграл европейскую команду Team Liquid со счетом 3-2 по картам.
За Team Yandex выступали Илья CHIRA_JUNIOR Чирцов, Дмитрий DM Дорохин (оба - Россия), Алимжан watson Исламбеков, Арман Malady Оразбаев (оба - Казахстан) и Мартин Saksa Саздов (Северная Македония).
Призовой фонд турнира составлял 1 миллион долларов. За победу Team Yandex заработала 300 тысяч. Team Liquid за второе место получит 175 тысяч. Ставшая третьей российская команда BB Team - 120 тысяч, еще один российский коллектив, занявший четвертое место, Team Spirit - 80 тысяч.
Посетитель компьютерного клуба - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
В Госдуме предложили ввести ответственность за читы в киберспорте
6 ноября 2025, 15:05
 
