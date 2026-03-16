Кашчелан покинул пост главного тренера "Сокола"

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Черногорец с российским паспортом Младен Кашчелан покинул пост главного тренера саратовского "Сокола", сообщается в Telegram-канале футбольного клуба.
Кашчелан возглавил "Сокол" в апреле 2025 года, сменив на посту Алексея Стукалова. Под его руководством "бело-синие" провели 34 матча, в которых одержали шесть побед и 11 раз сыграли вничью.
Отмечается, что контракт с 43-летним специалистом расторгнут по соглашению сторон.
В качестве футболиста Кашчелан выступал за немецкий "Карлсруэ", польскую "Ягеллонию", болгарский "Лудогорец", тульский "Арсенал" и калининградскую "Балтику". Также в его активе 25 матчей за сборную Черногории. После завершения карьеры Кашчелан работал в тренерском штабе "Нижнего Новгорода".
"Сокол" после 24 туров Первой лиги занимает последнее, 18-е место в таблице с четырехматчевой серией поражений.
9 декабря 2025, 13:25