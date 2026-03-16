Неймар не вошел в состав сборной Бразилии

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Тренерский штаб во главе с Карло Анчелотти вызвал футболистов петербургского "Зенита" Дугласа Сантоса и Луиса Энрике в расположение сборной Бразилии на мартовский сбор, сообщается на странице национальной команды в соцсети Х.