Дончич и Адебайо признаны лучшими игроками недели в НБА

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Словенский форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Лука Дончич и американский центровой "Майами Хит" Бэм Адебайо признаны лучшими игроками 21-й недели регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), сообщается на странице лиги в соцсети Х.
Адебайо признан лучшим на Востоке. Вместе с американцем "Хит" выиграл два матча и потерпел поражение. Игрок в среднем набирал 41,3 очка, совершал 8 подборов и делал 1,3 блок-шота. 10 марта Адебайо набрал 83 балла в матче против "Вашингтон Уизардс" и показал второй результат в истории лиги по количеству очков за одну игру. Рекорд принадлежит центровому Уилту Чемберлену, который в 1962 году в составе "Филадельфии Уорриорз" набрал 100 очков в игре с "Нью-Йорк Никс". Третье место занимает бывший защитник "Лос-Анджелес Лейкерс" Кобе Брайант, набравший в 2006 году 81 очко в игре с "Торонто Рэпторс".
Дончич стал лучшим игроком Западной конференции. Он помог команде выиграть все три матча недели, в среднем набирая 37,3 очка, совершая 10,7 подбора и отдавая 11 передач.