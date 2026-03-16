"Челси" оштрафовали за нарушения, допущенные во времена Абрамовича

Сообщается, что по завершении двух дисциплинарных разбирательств на "Челси" наложен штраф в размере 10,75 млн фунтов стерлингов и девятимесячный запрет на трансферы игроков академии, а также условный годичный запрет на трансферы игроков основного состава с отсрочкой исполнения на два года.