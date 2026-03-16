16:43 16.03.2026 (обновлено: 18:43 16.03.2026)
"Челси" оштрафовали за нарушения, допущенные во времена Абрамовича
© AP Photo / Matt DunhamЛоготип ФК "Челси"
Логотип ФК "Челси". Архивное фото
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Футбольный клуб "Челси" оштрафован на 10,75 млн фунтов стерлингов (около 14 млн долларов) за нарушения, допущенные во времена управления клубом российским бизнесменом Романом Абрамовичем, сообщается на сайте Английской премьер-лиги (АПЛ).
В марте 2024 года СМИ сообщали о том, что "Челси" грозят санкции вплоть до исключения из АПЛ за нарушения в финансовой отчетности, совершенные во времена Абрамовича. В сентябре стало известно, что Футбольная ассоциация Англии (FA) предъявила лондонскому клубу обвинения в 74 нарушениях. Они касаются нарушения положений по работе с посредниками, а также правил об инвестициях в игроков в период с 2009 по 2022 год и в основном связаны с событиями, произошедшими в течение пяти лет с сезона-2010/11.
Сообщается, что по завершении двух дисциплинарных разбирательств на "Челси" наложен штраф в размере 10,75 млн фунтов стерлингов и девятимесячный запрет на трансферы игроков академии, а также условный годичный запрет на трансферы игроков основного состава с отсрочкой исполнения на два года.
Отдельное дисциплинарное разбирательство FA, касающееся предполагаемых аналогичных нарушений клубом регламента, продолжается. В 2022 году "Челси" также сообщил УЕФА о нарушениях, допущенных в прошлом, в результате чего клуб выплатил финансовую компенсацию в размере 10 млн евро.
