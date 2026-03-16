Мирра Андреева опустилась на десятую строчку в рейтинге WTA
08:40 16.03.2026
https://ria.ru/20260316/andreeva-2080895286.html
Мирра Андреева опустилась на десятую строчку в рейтинге WTA
Россиянка Мирра Андреева опустилась с восьмой на десятую строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на... РИА Новости Спорт, 16.03.2026
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Россиянка Мирра Андреева опустилась с восьмой на десятую строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации.
На минувшей неделе Андреева не сумела защитить прошлогодний титул на турнире категории WTA 1000 в американском Индиан-Уэллсе, завершив выступление в третьем круге. Россиянка Людмила Самсонова покинула топ-20 и опустилась с 19-го места на 22-е. Анастасия Захарова прибавила 12 позиций, поднявшись с 86-й на 74-ю строчку.
Первой ракеткой мира остается белоруска Арина Соболенко, ставшая победительницей турнира в Индиан-Уэллсе. Уступившая ей в финале уроженка Москвы Елена Рыбакина, представляющая Казахстан, впервые в карьере поднялась на вторую строчку. На третью позицию опустилась полька Ига Швёнтек.
Рейтинг WTA, версия от 16 марта:
1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) - 11025 очков;
2 (3). Елена Рыбакина (Казахстан) - 7783;
3 (2). Ига Швёнтек (Польша) - 7413;
4 (4). Кори Гауфф (США) - 6748;
5 (5). Джессика Пегула (США) - 6678;
6 (6). Аманда Анисимова (США) - 6180;
7 (7). Жасмин Паолини (Италия) - 4232;
8 (9). Элина Свитолина (Украина) - 4020;
9 (10). Виктория Мбоко (Канада) - 3351;
10 (8). Мирра Андреева (Россия) - 3066;
11 (11). Екатерина Александрова (Россия) - 2918...
20 (20). Диана Шнайдер (Россия) - 1898;
21 (22). Анна Калинская (Россия) - 1868;
22 (19). Людмила Самсонова (Россия) - 1845…
57 (56). Вероника Кудерметова (Россия) - 1090...
71 (71). Оксана Селехметьева (Россия) - 912...
74 (86). Анастасия Захарова (Россия) - 899…
92 (94). Анна Блинкова (Россия) - 820.
