Пушков рассказал, что беспокоит Зеленского

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский тревожится, что ЕС может принять решение вновь закупать российскую нефть, поскольку это станет шагом в сторону от бездумной поддержки Украины, считает член комитета Совфеда по конституционному законодательству Алексей Пушков.
В понедельник премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что обратился к председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с призывом пересмотреть все решения ЕС по санкциям против российского энергосектора. В ЕК подтвердили получение письма Орбана.
"Зеленского более всего тревожит, примет ли Евросоюз коллективное решение начать вновь закупать российскую нефть в условиях, когда около 22-25% ее более не поступает на мировые рынки в условиях войны в Персидском заливе. Он прекрасно понимает, что прекращение бойкота российской нефти, а затем и газа со стороны ЕС - это шаг в сторону от войны, в сторону от бездумной поддержки Украины", - написал Пушков в своем Telegram-канале.
Он отметил, что за прекращение бойкота российских энергоносителей выступает "заклятый друг" Зеленского - премьер Венгрии Орбан.
"И не случайно против этого - фон дер Ляйен, (президент Франции Эммануэль - ред.) Макрон, (канцлер Германии Фридрих - ред.) Мерц и (премьер-министр Польши Дональд - ред.) Туск. Не приходится сомневаться, что заявление премьера Бельгии (Барта - ред.) де Вевера вызвало переполох в Киеве: одно дело, когда об этом говорили только Орбан и Фицо, и другое, когда по сути о том же начинает говорить и глава Бельгии, которая до сих пор выступала единым фронтом с руководством Евросоюза", - констатировал политик.
Власти США пытаются сбить нефтяные цены, взлетевшие из-за нападения Штатов с Израилем на Иран. Сначала Вашингтон вывел из-под санкций покупку Индией российской нефти, которая была погружена на танкеры до 5 марта. А затем вообще всю российскую нефть и нефтепродукты, погруженные на суда по состоянию на 12 марта. На все сделки с ними теперь не распространяются никакие рестрикции со стороны Вашингтона.
