"Урал" в меньшинстве обыграл "Арсенал" в матче Первой лиги

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Екатеринбургский "Урал" нанес поражение тульскому "Арсеналу" в матче 24-го тура футбольной Первой лиги.

Встреча, которая прошла в воскресенье в Екатеринбурге, завершилась со счетом 2:0. Мячи забили Роман Акбашев (14-я минута) и Никита Морозов (88). На 72-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален защитник "Урала" Тимофей Маргасов.

"Урал" (45 очков), который прервал серию из пяти матчей без побед, поднялся на второе место в турнирной таблице второго по силе дивизиона чемпионата страны. "Арсенал" (29) занимает 11-ю строчку.