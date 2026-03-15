"Урал" в меньшинстве обыграл "Арсенал" в матче Первой лиги
2026-03-15T13:33:00+03:00
Футболисты "Урала" в меньшинстве обыграли "Арсенал" в матче Первой лиги
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Екатеринбургский "Урал" нанес поражение тульскому "Арсеналу" в матче 24-го тура футбольной Первой лиги.
Встреча, которая прошла в воскресенье в Екатеринбурге, завершилась со счетом 2:0. Мячи забили Роман Акбашев (14-я минута) и Никита Морозов (88). На 72-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален защитник "Урала" Тимофей Маргасов.
"Урал" (45 очков), который прервал серию из пяти матчей без побед, поднялся на второе место в турнирной таблице второго по силе дивизиона чемпионата страны. "Арсенал" (29) занимает 11-ю строчку.
В следующем туре "Урал" примет красноярский "Енисей", а "Арсенал" в гостях сыграет со "СКА-Хабаровском". Обе встречи пройдут 22 марта.