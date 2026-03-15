ЦСКА прервал серию из 18 побед в Лиге ВТБ, уступив УНИКСу - РИА Новости Спорт, 15.03.2026
20:19 15.03.2026
ЦСКА прервал серию из 18 побед в Лиге ВТБ, уступив УНИКСу
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Московский баскетбольный клуб ЦСКА на выезде проиграл казанскому УНИКСу в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Встреча в Казани завершилась со счетом 86:80 (16:19, 27:11, 26:22, 17:28) в пользу хозяев, в составе которых больше всех очков набрал Тай Брюэр (23), также дабл-дабл на счету Руслана Абдулбасирова (19 очков, 10 подборов). У ЦСКА самым результативным стал Иван Ухов (22 очка).
Армейцы проиграли казанцам второй раз по ходу сезона. УНИКС идет на втором месте в турнирной таблице чемпионата, имея в своем активе 27 побед при четырех поражениях. ЦСКА прервал свою серию из 18 побед и продолжает лидировать в таблице, на счету команды 27 побед и три поражения.
ЦСКА в следующем матче 19 марта на выезде сыграет против саратовского "Автодора", а УНИКС в тот же день в гостях встретится с пермской "Пармой".
"Локомотив-Кубань" обыграл "Автодор" в матче Единой лиги ВТБ
Вчера, 18:25
 
