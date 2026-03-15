"Звездулька" возникла": Мостовой назвал диагноз Талалаева - РИА Новости Спорт, 15.03.2026
10:57 15.03.2026 (обновлено: 12:16 15.03.2026)
"Звездулька" возникла": Мостовой назвал диагноз Талалаева
Футбол, Россия, Калининград, Андрей Талалаев, Александр Мостовой, Российский футбольный союз (РФС), Спорт, Энрике Кармо, ПФК ЦСКА, Балтика, Спартак Москва, Российская премьер-лига (РПЛ)
Мостовой призвал наказать Талалаева за провокацию в матче против ЦСКА

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости, Андрей Симоненко. Главный тренер калининградской "Балтики" Андрей Талалаев подхватил звездную болезнь, за провокацию в матче против ЦСКА он должен быть наказан, заявил РИА Новости экс-футболист сборной России Александр Мостовой.
Субботний матч 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Балтикой" и ЦСКА прошел в Калининграде и закончился со счетом 1:0 в пользу хозяев. В конце встречи Талалаев выбил отскочивший к нему мяч, который должны были вводить в игру армейцы, на трибуны, после чего его толкнул футболист ЦСКА Энрике Кармо. Инцидент вызвал потасовку, в которой участвовали игроки и члены тренерского штаба обоих клубов.
"Конечно, Талалаев должен быть наказан. Это происходит уже не в первый раз. Есть такое понятие - звездная болезнь, вот у него именно она, - сказал Мостовой. - Связана с тем, что (Талалаев) ничего и никогда не добивался, а тут "Балтика" идет хорошо, вот "звездулька" и возникла. Беда в том, что после этой провокации могла и драка начаться, я такого (главного тренера ЦСКА Фабио) Челестини никогда не видел, как и многих других людей, они возмущены были, в шоке. Так он еще оправдываться начал - мол, а что такое?"
По мнению Мостового, продолжительность дисквалификации не столь важна, как сам факт наказания. "Можно дать и один, и два, и пять матчей - для команды разницы не будет, недавно же Талалаев сидел на трибуне, а команда хорошо играла. Наказывать надо человека за его поступки", - заключил собеседник агентства.
В конце декабря 2025 года контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал Талалаева на три матча РПЛ за демонстрацию неприличного жеста во время матча против московского "Спартака" (1:0). Игра с ЦСКА была для него первой после отбытия дисквалификации.
