РПЛ обнародовала официальные причины удаления Талалаева и Челестини

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Главный тренер калининградской "Балтики" был удален с поля в домашнем матче 21-го тура чемпионата России по футболу против московского ЦСКА за препятствование возобновлению игры командой соперника, следует из протокола встречи, опубликованного на сайте Российской премьер-лиги (РПЛ).
Также из протокола следует, что главный тренер ЦСКА Фабио Челестини был удален за вход в техническую зону команды соперника в конфликтной манере. Кроме того, предупреждение получил тренер-аналитик калининградцев Андрей Талалаев - младший за демонстративное несогласие с решением арбитра. Желтые карточки за неспортивное поведение в конце матча получили футболисты армейского клуба Жоао Виктор и Энрике Кармо, а также игроки "Балтики" Николай Титков, Мингиян Бевеев и Брайан Хиль.
Встреча прошла в субботу в Калининграде и закончилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. В конце матча Талалаев выбил мяч на трибуны, после чего его толкнул Кармо. Инцидент вызвал драку, в которой участвовали игроки и члены тренерского штаба обоих клубов. В конфликт вступил Челестини, Талалаев показал неприличный жест в его сторону. Оба тренера получили красные карточки, после чего их увели с поля, однако конфликт специалистов продолжился в подтрибунном помещении, где их сдерживали сотрудники клубов.