РПЛ обнародовала официальные причины удаления Талалаева и Челестини

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Главный тренер калининградской "Балтики" был удален с поля в домашнем матче 21-го тура чемпионата России по футболу против московского ЦСКА за препятствование возобновлению игры командой соперника, следует из протокола встречи, опубликованного на сайте Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча прошла в субботу в Калининграде и закончилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. В конце матча Талалаев выбил мяч на трибуны, после чего его толкнул Кармо. Инцидент вызвал драку, в которой участвовали игроки и члены тренерского штаба обоих клубов. В конфликт вступил Челестини, Талалаев показал неприличный жест в его сторону. Оба тренера получили красные карточки, после чего их увели с поля, однако конфликт специалистов продолжился в подтрибунном помещении, где их сдерживали сотрудники клубов.