"В СССР так игры сдавали": Мостовой высказался о пенальти за фол Васильева

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости, Андрей Симоненко. Фол полузащитника "Сочи" Дмитрия Васильева в концовке матча против "Краснодара" настолько необъясним, что он заставил вспомнить былые времена, когда таким способом сдавали игры, рассказал РИА Новости экс-футболист сборной России Александр Мостовой.
В субботу "Краснодар" выиграл гостевой матч 21-го тура чемпионата России у "Сочи" со счетом 2:1. Победный гол краснодарцы забили с пенальти в добавленное арбитром время после нарушения Дмитрия Васильева на Александре Черникове.
"В матче с "Краснодаром" просто ужасно то, что сделал футболист "Сочи". Это необъяснимо. В Советском Союзе так игры сдавали. Когда некоторым футболистам что-то предлагали, они отвечали: "Ну ладно, я сделаю пенальти, схвачу кого-нибудь". Просто непонятно, зачем парню из "Сочи" было кого-то трогать, игра шла в 15 метрах от него. Может быть, конечно, это и уровень футболиста такой. Конечно, "Краснодару" повезло. Ведь если бы не было VAR, этого нарушения никто бы и не заметил, судья смотрел в другую сторону, и его потом позвали", - сказал Мостовой.
Другой матч дня между "Зенитом" и "Спартаком" закончился со счетом 2:0 в пользу петербуржцев. Оба гола были забиты с пенальти. Первый был назначен после того, как Пабло Солари задержал за футболку Дугласа Сантоса, второй - за фол Кристофера Ву против Педро.
"Я Солари как футболиста понимаю. Прихватил немножко и мог отпустить, а он его начал держать по инерции. Ничего не сделаешь, это пенальти. Притом что мяч улетал так далеко, что его никто не видел. А по второму пенальти есть вопросы, - отметил Мостовой. - Защитник после передачи Педро попал ему в ногу, это да, но передача-то была сделана. Если бы был забит гол, то надо было бы его отменять и назначать пенальти? Для меня больше это игровой момент. Если бы нарушение было до передачи или в ее момент - несомненный пенальти. А здесь он передачу сделал и упал. Ну и что, сколько бывает моментов, когда ты уже ударил по воротам, а потом тебя задели и ты упал".
"Судьям тяжело, они же не играли в футбол. Поэтому я и говорю - звоните Мостовому, он вам расскажет обо всех футбольных хитростях!" - заключил собеседник агентства.