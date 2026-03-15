"Аль-Наср" без Роналду победил "Аль-Халидж" в чемпионате Саудовской Аравии
Футбол
00:55 15.03.2026
"Аль-Наср" без Роналду победил "Аль-Халидж" в чемпионате Саудовской Аравии
"Аль-Наср" без Роналду победил "Аль-Халидж" в чемпионате Саудовской Аравии
"Аль-Наср" без Роналду победил "Аль-Халидж" в чемпионате Саудовской Аравии
"Аль-Наср" одержал разгромную победу над "Аль-Халиджем" в матче 26-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу. РИА Новости Спорт, 15.03.2026
спорт, саудовская аравия, аль-шабаб, криштиану роналду, жуан феликс, сергей милинкович-савич, аль-хиляль (эр-рияд), аль-халидж
Футбол, Спорт, Саудовская Аравия, Аль-Шабаб, Криштиану Роналду, Жуан Феликс, Сергей Милинкович-Савич, Аль-Хиляль (Эр-Рияд), Аль-Халидж
"Аль-Наср" без Роналду победил "Аль-Халидж" в чемпионате Саудовской Аравии

"Аль-Наср" без Роналду одержал победу в матче чемпионата Саудовской Аравии

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. "Аль-Наср" одержал разгромную победу над "Аль-Халиджем" в матче 26-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу.
Встреча в Даммаме завершилась со счетом 5:0. Дубль оформил Жуан Феликс (73-я и 79-я минуты), также голы забили Абдулла Аль-Хамдан (30), Айман Яхья (54) и Анжело Габриэл (90+1).
Нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду пропустил встречу из-за прохождения лечения по поводу травмы задней поверхности бедра.
"Аль-Наср" (67 очков) продлил серию побед до 12 матчей и возглавляет таблицу чемпионата, опережая занимающий второе место "Аль-Хиляль" на три балла. "Аль-Халидж" (30) идет 11-м.
В других матчах тура "Аль-Шабаб" дома обыграл "Аль-Ахдуд" со счетом 2:0, а "Аль-Хиляль" благодаря голу Сергея Милинковича-Савича одержал гостевую победу над "Аль-Фатехом".
