Российские паралимпийцы вышли на церемонию закрытия Игр с флагом страны - РИА Новости Спорт, 15.03.2026
23:12 15.03.2026 (обновлено: 23:50 15.03.2026)
Российские паралимпийцы вышли на церемонию закрытия Игр с флагом страны
Российские паралимпийцы вышли на церемонию закрытия Игр с флагом страны
Российские спортсмены вышли на церемонию закрытия зимних Паралимпийских игр с национальным флагом. РИА Новости Спорт, 15.03.2026
Российские паралимпийцы вышли на церемонию закрытия Игр с флагом страны

Церемония закрытия зимней Паралимпиады-2026
КОРТИНА-Д'АМПЕЦЦО, 15 мар — РИА Новости. Российские спортсмены вышли на церемонию закрытия зимних Паралимпийских игр с национальным флагом.
Мероприятие проходит на олимпийском стадионе для керлинга в Кортина-д'Ампеццо. Сборная России принимает участие в полном составе. Официальными знаменосцами стали горнолыжница Варвара Ворончихина и лыжник Иван Голубков.
Двенадцать медалей на шестерых россиян: яркие моменты зимней Паралимпиады
Сборная России из шести атлетов завоевала 12 медалей на Паралимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо спустя четыре года после отстранения от международных стартов.

Спортсмены из России во время парада атлетов на церемонии открытия XIV зимних Паралимпийских игр в древнеримском амфитеатре Арена ди Верона в Вероне. Игры пройдут с 6 по 15 марта в Милане и Кортина-д'Ампеццо

Страну представляли горнолыжники Алексей Бугаев и Варвара Ворончихина, лыжники Иван Голубков и Анастасия Багиян, а также парасноубордисты Дмитрий Фадеев и Филипп Шеббо Монзер.

Анастасия Багиян, выступающая в соревнованиях для спортсменов с нарушением зрения, стала трехкратной чемпионкой зимних Паралимпийских игр 2026 года.

Анастасия Багиян с ведущим спортсменом Сергеем Синякиным (в центре) на смешанной эстафете 4х2.5 км в соревнованиях по лыжным гонкам на XIV зимних Паралимпийских играх на лыжном стадионе Тесеро

Российские болельщики отметили праздничную атмосферу, создавшуюся на Играх в Кортина-д'Ампеццо. Плюсов к организации Паралимпиады добавили местное гостеприимство и национальная кухня.

Российские болельщики на церемонии награждения призеров гигантского слалома среди мужчин на соревнованиях по горнолыжному спорту XIV зимних Паралимпийских игр в Кортина-д'Ампеццо

Паралимпиада 2026. Лыжные гонки. Мужчины. Спринт
Горнолыжница Варвара Ворончихина стала обладательницей сразу четырех медалей Паралимпиады: двух золотых, серебряной и бронзовой.

Варвара Ворончихина после финиша в супергиганте среди женщин на соревнованиях по горнолыжному спорту XIV зимних Паралимпийских игр в Кортина-д'Ампеццо

Ворончихина призналась журналистам, что ей было приятно сотворить историю и услышать гимн России на Играх впервые за 12 лет.

Варвара Ворончихина, завоевавшая золотую медаль в супергиганте среди женщин на соревнованиях по горнолыжному спорту XIV зимних Паралимпийских игр в Кортина-д'Ампеццо, на церемонии награждения

Паралимпиада 2026. Лыжные гонки. Мужчины. Спринт
Лыжница Анастасия Багиян после третьей победы на Паралимпийских играх заявила, что золотые медали ей не приелись.

Анастасия Багиян с ведущим спортсменом Сергеем Синякиным на дистанции гонки с раздельным стартом на 20 км на XIV зимних Паралимпийских играх на лыжном стадионе Тесеро

Сноубордисты Дмитрий Фадеев и Филипп Шеббо не смогли выйти в полуфинал в сноуборд-кроссе. Позже Фадеев занял 12-е место в банкед-слаломе, Шеббо финишировать не смог.

Дмитрий Фадеев и Филипп Шеббо на финише соревнований в дисциплине сноуборд-кросс на XIV зимних Паралимпийских играх в Кортина-д'Ампеццо

Многие иностранные болельщики были рады российским спортсменам и поддерживали их.

Болельщики на церемонии награждения призеров в скоростном спуске на соревнованиях по горнолыжному спорту среди женщин XIV зимних Паралимпийских игр в Кортина-д'Ампеццо

Анастасия Багиян с ведущим спортсменом Сергеем Синякиным —единственные из российских спортсменов, кому выпала возможность принять участие в церемонии открытия Паралимпиады.

Анастасия Багиян с ведущим спортсменом Сергеем Синякиным, завоевавшие золотые медали в гонке с раздельным стартом на 20 км свободным стилем в классе NS1 на XIV зимних Паралимпийских играх, на церемонии награждения

Двукратный победитель Паралимпийских игр 2026 года лыжник Иван Голубков стал знаменосцем сборной России на церемонии закрытия.

Иван Голубков на дистанции спринта в классе LW 10-12 (сидя) среди мужчин на соревнованиях по лыжным гонкам XIV зимних Паралимпийских игр в Валь-ди-Фьемме

Голубков, который завоевал первое паралимпийское золото в карьере, рассказал, что испытал нереальные ощущения, исполняя гимн России на церемонии награждения.

Паралимпиада-2026. Лыжи. Гонка 20 км. Раздельный старт. Церемония награждения

Горнолыжник Алексей Бугаев признался, что был рад внести свою золотую медаль в копилку сборной.

Российский горнолыжник Алексей Бугаев занял первое место в слаломе на Паралимпийских играх 2026 года в Италии

Сборная России из шести атлетов завоевала 12 медалей на Паралимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо спустя четыре года после отстранения от международных стартов.

Паралимпийские игры проходили в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 15 марта. В шести видах спорта было разыграно 79 комплектов медалей.
По итогам всех дней соревнований российская сборная заняла третье место в общем зачете. Шесть спортсменов завоевали 12 наград: восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые. В этом году они выступали с национальной символикой впервые после 12-летнего перерыва.
СпортРоссияИталияКортина-д'АмпеццоПаралимпийские игры
 
