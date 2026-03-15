01:11 15.03.2026 (обновлено: 01:21 15.03.2026)
https://ria.ru/20260315/monako-2080731542.html
"Монако" благодаря голу Головина в юбилейном матче обыграл "Брест"
Футболисты Монако
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. "Монако" обыграл "Брест" в матче 26-го тура чемпионата Франции по футболу.
14 марта 2026 • начало в 23:05
Завершен
Монако
2 : 0
Брест
19‎’‎ • Фоларин Балогун
(Ламин Камара)
78‎’‎ • Александр Головин
(Мамаду Кулибали)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча в Монако завершилась победой хозяев со счетом 2:0. Голы забили Фоларин Балоган (19-я минута) и Александр Головин (78). Данный матч стал 200-м для российского полузащитника в рамках Лиги 1.
"Монако" (43) продлил серию побед до пяти матчей и занимает пятое место в таблице чемпионата Франции. "Брест" (36) уступил после трех побед и идет десятым.
В следующем туре "Монако" сыграет с "Лионом" в гостях 22 марта. "Брест" днем раньше встретится с "Осером" на поле соперника.
В других матчах тура "Лорьян" дома обыграл "Ланс" (2:1), а "Ницца" в гостях одержала победу над "Анже" - 2:0.
Александр Головин
Голевая передача Головина помогла "Монако" обыграть "Анже" в Лиге 1
28 февраля, 23:11
 
