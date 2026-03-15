Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки "Центр"

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Подразделения группировки "Центр" улучшили за сутки положение по переднему краю, уничтожив более 295 военных ВСУ, два бронетранспортера, 11 боевых бронированных машин, четыре артиллерийских орудия, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение", - говорится в сообщении министерства.
ВС России нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной, пехотной бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты, бригады спецназначения "Азов"* и трех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Марьевка, Доброполье, Торецкое, Новоалександровска, Белицкое, Гришино, Шевченко в Донецкой Народной Республике, а также Райполе, Новоподгородное и Новопавловка Днепропетровской области, уточнило МО.
"Потери украинских вооруженных формирований составили более 295 военнослужащих, два бронетранспортера, 11 боевых бронированных машин, 18 автомобилей и четыре артиллерийских орудия", - добавило Минобороны.
* Запрещенная в России террористическая организация
22 июня 2022, 17:18