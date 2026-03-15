"Лос-Анджелес" проиграл, несмотря на рекорд Копитара и три очка Панарина - РИА Новости Спорт, 15.03.2026
07:58 15.03.2026
"Лос-Анджелес" проиграл, несмотря на рекорд Копитара и три очка Панарина
"Нью-Джерси Девилз" обыграл "Лос-Анджелес Кингз" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 15.03.2026
"Лос-Анджелес" уступил "Нью-Джерси", несмотря на голы Копитара и 3 очка Панарина

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. "Нью-Джерси Девилз" обыграл "Лос-Анджелес Кингз" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Ньюарке завершилась со счетом 6:4 (2:0, 0:3, 4:1) в пользу хозяев, у которых отличились Коди Гласс (8-я минута), Нико Хишир (12, 53), Арсений Грицюк (41), Джек Хьюз (58) и Тимо Майер (60). В составе проигравших шайбами отметились Анже Копитар (25, 54), Артемий Панарин (27) и Тейлор Уорд (32).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
15 марта 2026 • начало в 02:00
Завершен
Нью-Джерси
6 : 4
Лос-Анджелес
07:58 • Коди Гласс
(Арсений Грицюк)
11:04 • Нико Хишир
(Тимо Майер, Люк Хьюз)
40:25 • Арсений Грицюк
(Lenni Haemeenaho, Дуги Хэмилтон)
52:42 • Нико Хишир
(Коннор Браун, Йеспер Братт)
57:31 • Джек Хьюз
(Нико Хишир, Дуги Хэмилтон)
59:52 • Тимо Майер
(Нико Хишир)
24:15 • Анже Копитар
(Брандт Кларк, Артемий Панарин)
26:03 • Артемий Панарин
(Жоэль Эдмундссон, Адриан Кемпе)
31:43 • Тейлор Уорд
(Брандт Кларк, Самуэль Хелениус)
53:42 • Анже Копитар
(Артемий Панарин, Брандт Кларк)
Признанный второй звездой матча Копитар благодаря двум голам обошел Марселя Дионна и стал лучшим бомбардиром в истории "Лос-Анджелеса", набрав 1308 очков (450 голов + 858 передач). Российский нападающий команды Панарин помимо шайбы отдал две голевые передачи и довел количество очков в текущем сезоне до 69 (22+47), из которых 12 (3+9) набраны после его перехода в "Кингз". Для Грицюка шайба в ворота "Лос-Анджелеса" стала 12-й в НХЛ.
"Нью-Джерси", набрав 68 очков, занимает предпоследнее, седьмое место в таблице Столичного дивизиона. "Лос-Анджелес" (69 очков) идет шестым в Тихоокеанском дивизионе.
Голкипер Нью-Йорк Рейнджерс Игорь Шестеркин (справа) - РИА Новости, 1920, 15.03.2026
Три очка Гаврикова помогли "Рейнджерс" обыграть "Миннесоту" в матче НХЛ
Вчера, 07:49
 
