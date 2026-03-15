В Казахстане открылись участки для голосования по проекту новой конституции - РИА Новости, 15.03.2026
05:15 15.03.2026 (обновлено: 11:25 15.03.2026)
В Казахстане открылись участки для голосования по проекту новой конституции
В Казахстане открылись участки для голосования по проекту новой конституции
В Казахстане открылись участки для голосования по проекту новой конституции

В Казахстане открылись участки голосования на референдуме по новой конституции

© Sputnik / Ертай СарбасовГолосование на избирательном участке во время референдума по проекту новой конституции республики Казахстан. 15 марта 2026
Голосование на избирательном участке во время референдума по проекту новой конституции республики Казахстан. 15 марта 2026
© Sputnik / Ертай Сарбасов
Голосование на избирательном участке во время референдума по проекту новой конституции республики Казахстан. 15 марта 2026
АЛМА-АТА, 15 мар - РИА Новости. В Казахстане в воскресенье утром открылись участки для голосования на республиканском референдуме по проекту новой конституции, передает корреспондент РИА Новости.
Ожидается, что на 10 тысячах 413 избирательных участках проголосуют более 12 миллионов граждан. Казахстанцы должны будут ответить на один вопрос: "Принимаете ли Вы новую конституцию республики Казахстан, проект которой опубликован в средствах массовой информации 12 февраля 2026 года?".
Наблюдать за ходом референдума будут 359 представителей от 38 иностранных государств и 11 международных организаций.
Голосование в Казахстане продлится до 20.00 часов (18.00 мск).
Граждане, проживающие за рубежом, также смогут выразить свою позицию. В МИД Казахстана сообщили, что в 54 странах будет открыт 71 участок, в том числе в России - в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Астрахани и Омске.
Официальные результаты референдума Центральная комиссия опубликует в СМИ в течение семи дней после голосования, то есть до 21 марта.
