© Sputnik / Ертай Сарбасов Голосование на избирательном участке во время референдума по проекту новой конституции республики Казахстан. 15 марта 2026

В Казахстане открылись участки для голосования по проекту новой конституции

АЛМА-АТА, 15 мар - РИА Новости. В Казахстане в воскресенье утром открылись участки для голосования на республиканском референдуме по проекту новой конституции, передает корреспондент РИА Новости.

Ожидается, что на 10 тысячах 413 избирательных участках проголосуют более 12 миллионов граждан. Казахстанцы должны будут ответить на один вопрос: "Принимаете ли Вы новую конституцию республики Казахстан , проект которой опубликован в средствах массовой информации 12 февраля 2026 года?".

Наблюдать за ходом референдума будут 359 представителей от 38 иностранных государств и 11 международных организаций.

Голосование в Казахстане продлится до 20.00 часов (18.00 мск).

Санкт-Петербурге, Казани, Астрахани и Омске. Граждане, проживающие за рубежом, также смогут выразить свою позицию. В МИД Казахстана сообщили, что в 54 странах будет открыт 71 участок, в том числе в России - в Москве