Горнолыжник Бугаев лидирует после первой попытки в слаломе на Паралимпиаде

КОРТИНА-Д'АМПЕЦЦО, 15 мар - РИА Новости. Российский горнолыжник Алексей Бугаев лидирует после первой попытки в слаломе на зимних Паралимпийских играх 2026 года в Италии.
Бугаев, выступающий в классе LW6/8-2 (поражение части руки), показал время 45,39 секунды. Второе место занимает итальянец Федерико Пелиццари (+1,66 секунды), третьим идет француз Жюль Сежер (+2,01).
Вторая попытка начнется в 15:30 мск.
На Паралимпиаде в Италии Бугаев завоевал бронзовые медали в гигантском слаломе и скоростном спуске. Ранее он побеждал в слаломе и суперкомбинации на Играх 2014 года в Сочи, где также завоевал серебро в скоростном спуске и гигантском слаломе и бронзу в супергиганте. На Паралимпиаде-2018 в Пхёнчхане он выиграл золото в суперкомбинации и серебро в гигантском слаломе.
Российские спортсмены впервые с 2014 года выступают на Паралимпиаде с национальной символикой. В сентябре 2025 года Международный паралимпийский комитет (IPC) полностью восстановил в правах Паралимпийский комитет России (ПКР). Игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо проходят с 6 по 15 марта. В них принимают участие шесть россиян.