Горнолыжник Бугаев лидирует после первой попытки в слаломе на Паралимпиаде

На Паралимпиаде в Италии Бугаев завоевал бронзовые медали в гигантском слаломе и скоростном спуске. Ранее он побеждал в слаломе и суперкомбинации на Играх 2014 года в Сочи, где также завоевал серебро в скоростном спуске и гигантском слаломе и бронзу в супергиганте. На Паралимпиаде-2018 в Пхёнчхане он выиграл золото в суперкомбинации и серебро в гигантском слаломе.