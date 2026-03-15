В Волгоградской области БПЛА попал в многоквартирный дом

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. БПЛА попал в многоквартирный дом в Волгоградской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Андрей Бочаров.

Губернатор отметил, что были даны поручения оперативным службам и муниципальному образованию провести работы по уточнению повреждений, ликвидации последствий, а также привести в готовность пункты временного размещения.