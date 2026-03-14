"Нам не повезло": Карседо сделал заявление после поражения от "Зенита" - РИА Новости Спорт, 14.03.2026
19:53 14.03.2026 (обновлено: 20:08 14.03.2026)
"Нам не повезло": Карседо сделал заявление после поражения от "Зенита"
"Нам не повезло": Карседо сделал заявление после поражения от "Зенита"

Карседо заявил, что "Спартак" играл лучше "Зенита"

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Главный тренер московского "Спартака" испанец Хуан Карлос Карседо заявил, что столичная команда играла лучше петербургского "Зенита" в матче 21-го тура чемпионата России по футболу.
В субботу "Спартак" в гостях уступил "Зениту" со счетом 0:2, пропустив два мяча с пенальти. Московская команда потерпела первое поражение в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) под руководством Карседо.
«
"Мы были лучше, но нам есть, где прибавить. Мы доминировали, были лучше соперника, держали мяч. К сожалению, нам не повезло, мы не реализовали свои моменты. Гол перед перерывом изменил ход игры. Конечно, постараемся играть стабильнее", - приводятся слова Карседо в Telegram-канале "Спартака".
"Спартак" с 35 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем матче чемпионата команда Карседо 22 марта на выезде сыграет против "Оренбурга".
"Это позор": игрок "Динамо" раскритиковал судью в соцсетях во время матча
  • Футбол
    Завершен
    Зенит
    Спартак Москва
    2
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    ЦСКА
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Аталанта
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Байер
    Бавария
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ростов
    Динамо Москва
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Балтика
    ЦСКА
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Эвертон
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Челси
    Ньюкасл
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Удинезе
    Ювентус
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Эльче
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Вест Хэм
    Манчестер Сити
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Монако
    Брест
    2
    0
  • Теннис
    Завершен
    А. Зверев
    Я. Синнер
    24
    66
  • Теннис
    Завершен
    К. Алькарас
    Д. Медведев
    36
    67
