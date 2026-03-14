В "Урале" отреагировали на задержание футболиста по подозрению в убийстве - РИА Новости Спорт, 14.03.2026
20:23 14.03.2026 (обновлено: 21:08 14.03.2026)
В "Урале" отреагировали на задержание футболиста по подозрению в убийстве
В "Урале" отреагировали на задержание футболиста по подозрению в убийстве

© Фото : Страница в соцсети "ВКонтакте" футбольного клуба "Урал"Футболист екатеринбургского "Урала" Даниил Секач
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Президент екатеринбургского футбольного клуба "Урал" Григорий Иванов заявил РИА Новости, что не обладает информацией о задержании защитника Даниила Секача.
Ранее пресс-служба главного следственного управления СК столицы сообщала, что мошенники под видом сотрудников правоохранительных органов убедили несовершеннолетнюю открыть дверь квартиры на Строгинском бульваре в Москве, ее мать найдена мертвой, возбуждено уголовное дело. Мужчина, подозреваемый в убийстве женщины, был задержан, это уроженец Кисловодска 2005 года рождения. Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, задержанный, Даниил Секач, по предварительным данным, является игроком одной из футбольных команд Екатеринбурга.
"У меня никакой информации нет. Я впервые об этом слышу", - сказал Иванов, комментируя появившуюся информацию.
В настоящее время Секач выступает за "Урал-2" во Второй лиге. На пути к профессиональному футболу он занимался в академии московского "Локомотива", юношеской команде "Ростова", ДЮСШ "Строгино", а также команде "Мастер-Сатурн".
Дочь убитой в Москве женщины сама вызвала полицию
