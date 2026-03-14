Дубль Сперцяна принес "Краснодару" победу над "Сочи" - РИА Новости Спорт, 14.03.2026
Футбол
15:54 14.03.2026
https://ria.ru/20260314/spertsyan-2080675401.html
Дубль Сперцяна принес "Краснодару" победу над "Сочи"
Дубль Сперцяна принес "Краснодару" победу над "Сочи" - РИА Новости Спорт, 14.03.2026
Дубль Сперцяна принес "Краснодару" победу над "Сочи"
"Краснодар" на выезде одержал победу над "Сочи" в матче 21-го тура чемпионата России по футболу. РИА Новости Спорт, 14.03.2026
2026-03-14T15:54:00+03:00
2026-03-14T15:55:00+03:00
Дубль Сперцяна принес "Краснодару" победу над "Сочи"

Дубль Сперцяна принес "Краснодару" победу над "Сочи" в матче РПЛ

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. "Краснодар" на выезде одержал победу над "Сочи" в матче 21-го тура чемпионата России по футболу.
Встреча, прошедшая в Сочи, завершилась со счетом 2:1. У гостей дубль оформил Эдуард Сперцян (5-я, 90+5-я минуты). В составе хозяев отличился Михаил Игнатов (88).
Российская премьер-лига (РПЛ)
14 марта 2026 • начало в 13:45
Завершен
Сочи
1 : 2
Краснодар
88‎’‎ • Михаил Игнатов
(Антон Зиньковский)
05‎’‎ • Эдуард Сперцян
(Жуан Батчи)
90‎’‎ • Эдуард Сперцян (П)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Первый гол стал для Сперцяна 50-м в Российской премьер-лиге (РПЛ). На счету Сперцяна 11 забитых мячей и 12 результативных передач в 21 матче сезона чемпионата.
"Краснодар" (46 очков) лидирует в турнирной таблице чемпионата России. "Сочи" (9) проиграл четвертый матч лиги кряду и располагается на последнем, 16-м месте таблицы с 9 очками.
В следующем туре "Краснодар" 21 марта примет "Нижний Новгород", а "Сочи" на выезде в тот же день сыграет против калининградской "Балтики".
Футболист Барселоны Гави - РИА Новости, 1920, 14.03.2026
Футболист "Барселоны" восстановился после травмы мениска
Вчера, 15:34
 
